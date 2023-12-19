Не Судаков. Журналист назвал главный зимний приоритет Шахтера

Журналист Виктор Вацко считает, что зимой «Шахтеру» нужно сосредоточиться на продлении контракта хавбека Тараса Степаненко, который летом может стать свободным агентом.

«Степаненко 34 года, но сейчас никто не может продублировать его качества в команде. Контракт Тараса завершается летом, и, на мой взгляд, для менеджмента «Шахтера» зимой ключевой вопрос – новый контракт Степаненко».

«Все знают, что он – настоящий профи. Как он следит за режимом, питанием и всем остальным. На уровне нынешней УПЛ Тарас еще года 2-3 может спокойно отыграть, если колено не подведет», — сказал Вацко.

Сам игрок отметил, что пока не принял решение о дальнейшей карьере.

Ожидается, что одним из главных трансферных вопросов клуба зимой может стать Георгий Судаков, на которого нацелены ряд топ-команд.