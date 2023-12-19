Стало известно, когда Шабанов вернется к тренировкам в Полесье

Как стало известно Sport.ua, центральный защитник «Полесья» Артем Шабанов успешно восстанавливается после проблем с ахиллом, которые помешали ему сыграть в двух заключительных поединках первой части сезона – с «Вересом» и «Днепром-1».

По информации нашего источника, стоппер уже близок к возвращению в строй и сразу после отпуска присоединится к «Полесью», которое 11 января 2024 отправится на сбор в Испанию.

«Полесье» имеет в своем активе 32 очка и занимает третье место в чемпионате УПЛ.