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  4. Стало известно, когда Шабанов вернется к тренировкам в Полесье
Украина. Премьер лига
19 декабря 2023, 16:32 |
130
0

Стало известно, когда Шабанов вернется к тренировкам в Полесье

Защитник почти восстановился после травмы

19 декабря 2023, 16:32 |
130
0
Стало известно, когда Шабанов вернется к тренировкам в Полесье
ФК Полесье. Артем Шабанов

Как стало известно Sport.ua, центральный защитник «Полесья» Артем Шабанов успешно восстанавливается после проблем с ахиллом, которые помешали ему сыграть в двух заключительных поединках первой части сезона – с «Вересом» и «Днепром-1».

По информации нашего источника, стоппер уже близок к возвращению в строй и сразу после отпуска присоединится к «Полесью», которое 11 января 2024 отправится на сбор в Испанию.

«Полесье» имеет в своем активе 32 очка и занимает третье место в чемпионате УПЛ.

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Артем Шабанов Полесье Житомир травма ахилла учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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