Украина. Премьер лига19 декабря 2023, 16:32 |
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Стало известно, когда Шабанов вернется к тренировкам в Полесье
Защитник почти восстановился после травмы
19 декабря 2023, 16:32 |
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Как стало известно Sport.ua, центральный защитник «Полесья» Артем Шабанов успешно восстанавливается после проблем с ахиллом, которые помешали ему сыграть в двух заключительных поединках первой части сезона – с «Вересом» и «Днепром-1».
По информации нашего источника, стоппер уже близок к возвращению в строй и сразу после отпуска присоединится к «Полесью», которое 11 января 2024 отправится на сбор в Испанию.
«Полесье» имеет в своем активе 32 очка и занимает третье место в чемпионате УПЛ.
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