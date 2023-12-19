Юрий ВЕРНИДУБ: «Все, кто был в составе Кривбасса, останутся»

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно:

«Все те, кто был в составе, останутся. Разве что будут какие-нибудь точечные пертурбации. Впрочем, пока рано об этом говорить. Вот когда мы соберемся после отпуска, тогда и можно будет что-нибудь на эту тему сказать. Честно говоря, по завершении осенней части сезона еще ничего не анализировал.

Чуть позже, ближе к Новому году, мы с коллегами по тренерскому штабу сядем и сделаем выводы обо всем нашем турнирном пути. Тогда и будем понимать, что нам нужно дальше. Но как бы то ни было, а на селекционном фронте мы постоянно работаем, просматривая потенциальных новичков и анализируя их свойства. Если будет возможность, то некоторые пополнения в «Кривбассе» будут».