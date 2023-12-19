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  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Все, кто был в составе Кривбасса, останутся»
Украина. Премьер лига
19 декабря 2023, 16:16 |
307
2

Юрий ВЕРНИДУБ: «Все, кто был в составе Кривбасса, останутся»

Тренер «Кривбасса» – о трансферных планах клуба

19 декабря 2023, 16:16 |
307
2
Юрий ВЕРНИДУБ: «Все, кто был в составе Кривбасса, останутся»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно:

«Все те, кто был в составе, останутся. Разве что будут какие-нибудь точечные пертурбации. Впрочем, пока рано об этом говорить. Вот когда мы соберемся после отпуска, тогда и можно будет что-нибудь на эту тему сказать. Честно говоря, по завершении осенней части сезона еще ничего не анализировал.

Чуть позже, ближе к Новому году, мы с коллегами по тренерскому штабу сядем и сделаем выводы обо всем нашем турнирном пути. Тогда и будем понимать, что нам нужно дальше. Но как бы то ни было, а на селекционном фронте мы постоянно работаем, просматривая потенциальных новичков и анализируя их свойства. Если будет возможность, то некоторые пополнения в «Кривбассе» будут».

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Источник: Динамо сделало предложение по игроку Черноморца
Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб трансферы трансферы УПЛ
Источник UA-Football
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sashav2007
ХТО ГОСПОДАР КЛУБУ?
На які гроші це "шапіто" існує??
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