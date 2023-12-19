«Трофеи необязательны»: Почеттино удивил своим определением топ-тренера
Для аргентинца важнее прогресс в каждом отдельном проекте
Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино считает, что титулы не являются обязательным атрибутом для того, чтобы называться элитным тренером.
«Нужно быть в правильном клубе, в подходящий момент, все должно сложиться для победы. Чтобы быть элитным тренером, необязательно завоевывать трофеи. Многие элитные тренеры до сих пор не выигрывали титулы, многие находятся на пути к этому, многие выигрывали.
Важно анализировать каждый отдельный проект и говорить, можете ли вы прогрессировать и выполнить то, чего все ждут, или нет. Для клуба это важнее, чем для нас, потому что это придаст ему сил, и я действительно верю в этот проект», – приводит слова Почеттино издание Goal.
Отметим, что Почеттино долгое время сам оставался без трофеев в тренерской карьере, лишь с ПСЖ завоевав чемпионские медали, Кубок и Суперкубок Франции. На данный момент «Челси» под руководством аргентинского наставника занимает 10-е место в АПЛ.
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