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  4. «Трофеи необязательны»: Почеттино удивил своим определением топ-тренера
Англия
19 декабря 2023, 16:02 |
394
1

«Трофеи необязательны»: Почеттино удивил своим определением топ-тренера

Для аргентинца важнее прогресс в каждом отдельном проекте

19 декабря 2023, 16:02 |
394
1
«Трофеи необязательны»: Почеттино удивил своим определением топ-тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино считает, что титулы не являются обязательным атрибутом для того, чтобы называться элитным тренером.

«Нужно быть в правильном клубе, в подходящий момент, все должно сложиться для победы. Чтобы быть элитным тренером, необязательно завоевывать трофеи. Многие элитные тренеры до сих пор не выигрывали титулы, многие находятся на пути к этому, многие выигрывали.

Важно анализировать каждый отдельный проект и говорить, можете ли вы прогрессировать и выполнить то, чего все ждут, или нет. Для клуба это важнее, чем для нас, потому что это придаст ему сил, и я действительно верю в этот проект», – приводит слова Почеттино издание Goal.

Отметим, что Почеттино долгое время сам оставался без трофеев в тренерской карьере, лишь с ПСЖ завоевав чемпионские медали, Кубок и Суперкубок Франции. На данный момент «Челси» под руководством аргентинского наставника занимает 10-е место в АПЛ.

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Маурисио Почеттино Челси ПСЖ
Источник Goal.com
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Burevestnik
підготовлює всіх до поразки Челсі в сьогоднішній грі на кубок англійської ліги з Ньюкаслом?    
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