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Украина. Премьер лига
19 декабря 2023, 15:41 | Обновлено 19 декабря 2023, 16:03
547
0

ВИДЕО. В Динамо выбрали лучший гол месяца

Болельщики отметили гол Владислава Ваната, замкнувшего подачу с углового

19 декабря 2023, 15:41 | Обновлено 19 декабря 2023, 16:03
547
0
ВИДЕО. В Динамо выбрали лучший гол месяца
ФК Динамо. Владислав Ванат

Киевское «Динамо» на своих официальных ресурсах выбрало лучший гол команды в декабре.

Напомним, в последнем месяце года «бело-синие» провели два матча в чемпионате Украины, обыграв «Металлист 1925» (4:2) и «Оболонь» (2:0).

Болельщики признали лучшим гол Владислава Ваната в ворота «Металлиста 1925», когда форвард замкнул головой подачу с углового. За него отдали свои голоса 34% респондентов. Вторым стал один из двух результативных ударов Назара Волошина в поединке с харьковчанами (24%), а третьим – гол Бенито в ворота «Оболони» (13%).

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Владислав Ванат лучший гол Назар Волошин Бенито Динамо - Металлист 1925 Динамо - Оболонь чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев
Источник ФК Динамо Киев
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