ВИДЕО. В Динамо выбрали лучший гол месяца

Киевское «Динамо» на своих официальных ресурсах выбрало лучший гол команды в декабре.

Напомним, в последнем месяце года «бело-синие» провели два матча в чемпионате Украины, обыграв «Металлист 1925» (4:2) и «Оболонь» (2:0).

Болельщики признали лучшим гол Владислава Ваната в ворота «Металлиста 1925», когда форвард замкнул головой подачу с углового. За него отдали свои голоса 34% респондентов. Вторым стал один из двух результативных ударов Назара Волошина в поединке с харьковчанами (24%), а третьим – гол Бенито в ворота «Оболони» (13%).