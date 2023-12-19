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  4. Вячеслав ЧУРКО: «Лалатович не знал футболистов Зари. Это непрофессионально»
Украина. Премьер лига
19 декабря 2023, 15:28 |
439
0

Вячеслав ЧУРКО: «Лалатович не знал футболистов Зари. Это непрофессионально»

Вингер «Зари» – об итогах первой половины сезона

19 декабря 2023, 15:28 |
439
0
Вячеслав ЧУРКО: «Лалатович не знал футболистов Зари. Это непрофессионально»
ФК Заря Луганск. Вячеслав Чурко

Вингер луганской «Зари» Вячеслав Чурко подвел итоги первой части сезона для луганского клуба:

– Когда пришел Лалатович, он не знал футболистов «Зари» и кто на какой позиции играет. То есть он даже не готовился к работе. Это не профессиональный подход.

При Патрике мы пробегали за матч суммарно 106 километров минимум. С Лалатовичем – 98 с «Ворсклой», 99 с «Рухом» в первых турах. То есть 8 или 9 километров мы не добегали до своего минимума, который дал нам третье место УПЛ. Если каждый футболист не добегает за игру по 700-800 метров, результата не будет.

– Кривенцов ситуацию не исправил?
– Получается, что не исправил.

– Потом команду возглавил Юрий Коваль
– Он начал с того, что мы – «Заря». Заря, которой всегда было нелегко. Но он отметил, что «Заря» всегда преодолевала все трудности. И сейчас ничего не должно измениться. Он начал делать акцент на коллектив, команду и то, что мы должны бороться друг за друга. Его методы работы похожи для меня с работой под руководством Патрика, это воспроизведение лучших элементов. К тому же, он начал прилично грузить физически. Особенно для тех, кто играл немного, вроде меня, это было очень нужно.

– Это сказалось на результатах...
– Если посмотреть на содержание игры с «Кривбассом» и «Рухом», мы поняли, что не хуже этих команд, хотя между нами большая разница в турнирной таблице. Теперь есть полгода, чтобы доказать всем, что также должны быть вверху.

– Какой из матчей этого сезона УПЛ команда может занести себе в актив?
– Второй тайм с «Кривбассом». Неплохая игра с «Рухом». Победа над «Брейдабликом» в ЛК также достойна внимания. Самое главное, что мы вообще играем, большая благодарность за это ВСУ! Наша команда мечтает однажды вернуться в родной Луганск и сыграть перед родными болельщиками, мы очень соскучились друг за другом.

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Вячеслав Чурко Заря Луганск Ненад Лалатович Патрик ван Леувен Юрий Коваль
Источник УПЛ-ТВ
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