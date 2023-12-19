Тренер Алавеса сделал неоднозначный комплимент Жироне после поражения
Луис Гарсия Пласа прогнозирует каталонцам место в топ-восьмерке
Главный тренер «Алавеса» Луис Гарсия Пласа похвалил «Жирону» после поражения от лидера Ла Лиги (0:3) похвалил команду Мичела, спрогнозировав каталонцам попадание в топ-восьмерку по итогам сезона.
«Мы играли плохо, и это касается многих аспектов. Мы провели свой худший матч в этом году. Теперь нам нужно поднять голову, признать свои ошибки и думать о следующем матче.
В то же время не стоит драматизировать ситуацию, потому что мы проиграли лидеру на его поле. Разница между двумя командами просто чудовищная. Когда ты играешь не на своем уровне и не на максимуме своих возможностей – выиграть у топ-команды на выезде нельзя.
Мичел проделал огромную работу. Думаю, они вполне могут финишировать в восьмерке лучших. Посмотрим, смогут ли они удержаться на уровне больших команд», — cказал Пласа на пресс-конференции.
Отметим, что у «Жироны» после 17 туров 44 набранных очка. Каталонцы опережают «Лас-Пальмас», идущий на девятом месте, на 19 баллов.
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