Тренер Алавеса сделал неоднозначный комплимент Жироне после поражения

Главный тренер «Алавеса» Луис Гарсия Пласа похвалил «Жирону» после поражения от лидера Ла Лиги (0:3) похвалил команду Мичела, спрогнозировав каталонцам попадание в топ-восьмерку по итогам сезона.

«Мы играли плохо, и это касается многих аспектов. Мы провели свой худший матч в этом году. Теперь нам нужно поднять голову, признать свои ошибки и думать о следующем матче.

В то же время не стоит драматизировать ситуацию, потому что мы проиграли лидеру на его поле. Разница между двумя командами просто чудовищная. Когда ты играешь не на своем уровне и не на максимуме своих возможностей – выиграть у топ-команды на выезде нельзя.

Мичел проделал огромную работу. Думаю, они вполне могут финишировать в восьмерке лучших. Посмотрим, смогут ли они удержаться на уровне больших команд», — cказал Пласа на пресс-конференции.

Отметим, что у «Жироны» после 17 туров 44 набранных очка. Каталонцы опережают «Лас-Пальмас», идущий на девятом месте, на 19 баллов.