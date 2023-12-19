Интер Майами сыграет товарищеский матч с клубом, воспитавшим Месси

«Интер Майами», за который выступает защитник сборной Украины Сергей Кривцов, объявил о проведении товарищеского матча с аргентинским «Ньюэллс Олд Бойз».

Спарринг пройдет 15 февраля на домашнем стадионе клуба MLS в Форт-Лодердейле (штат Флорида, США).

Отметим, что в «Нюэллс Олд Бойз» начиналась карьера Лионеля Месси. Лео выступал за молодежную команду «красно-черных» с 1994-го по 2000 год, после чего перебрался в академию «Барселоны». Также клуб из Росарио родной для нынешнего главного тренера «Интер Майами» Херардо Мартино, который защищал цвета «Ньюэллс Олд Бойз», будучи игроком, а затем и тренировал команду.

«Я рад приветствовать моих любимых «ньюэллов» в нашем доме здесь, в Майами. Это будет особенный матч, учитывая все, что для меня значит «Ньюэллс Олд Бойз». Это также будет для нас хорошая возможность подготовиться к сезону, который, несомненно, будет захватывающим», – приводит слова наставника официальный сайт «Интер Майами».