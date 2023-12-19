Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер Майами сыграет товарищеский матч с клубом, воспитавшим Месси
Major League Soccer
19 декабря 2023, 13:19 |
90
0

Интер Майами сыграет товарищеский матч с клубом, воспитавшим Месси

Спарринг пройдет 15 февраля на домашнем стадионе клуба MLS

19 декабря 2023, 13:19 |
90
0
Интер Майами сыграет товарищеский матч с клубом, воспитавшим Месси
ФК Интер Майами

«Интер Майами», за который выступает защитник сборной Украины Сергей Кривцов, объявил о проведении товарищеского матча с аргентинским «Ньюэллс Олд Бойз».

Спарринг пройдет 15 февраля на домашнем стадионе клуба MLS в Форт-Лодердейле (штат Флорида, США).

Отметим, что в «Нюэллс Олд Бойз» начиналась карьера Лионеля Месси. Лео выступал за молодежную команду «красно-черных» с 1994-го по 2000 год, после чего перебрался в академию «Барселоны». Также клуб из Росарио родной для нынешнего главного тренера «Интер Майами» Херардо Мартино, который защищал цвета «Ньюэллс Олд Бойз», будучи игроком, а затем и тренировал команду.

«Я рад приветствовать моих любимых «ньюэллов» в нашем доме здесь, в Майами. Это будет особенный матч, учитывая все, что для меня значит «Ньюэллс Олд Бойз». Это также будет для нас хорошая возможность подготовиться к сезону, который, несомненно, будет захватывающим», – приводит слова наставника официальный сайт «Интер Майами».

По теме:
Лучше, чем Месси. Артем Довбик вошел в топ голеадоров Ла Лиги в XXI веке
«Хотели Марсель». Зубков рассказал о реакции Шахтера на жребий Лиги Европы
«Приятно видеть украинцев». Марино Пушич рассказал о матче Шахтера в Японии
Интер Майами товарищеские матчи Ньюэллс Олд Бойз Лионель Месси Херардо Мартино Сергей Кривцов
Источник ФК Интер Майами
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка английской лиги
Футбол | 19 декабря 2023, 11:41 0
Челси – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка английской лиги
Челси – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка английской лиги

Поединок состоится 19 декабря в 22:00 по Киеву

Дубль и MVP матча от Довбика. Жирона разобралась с Алавесом
Футбол | 18 декабря 2023, 23:57 37
Дубль и MVP матча от Довбика. Жирона разобралась с Алавесом
Дубль и MVP матча от Довбика. Жирона разобралась с Алавесом

Каталонский коллектив вновь возглавил чемпионскую гонку в непринужденном стиле

Сергей Ребров рассказал, стоит ли Довбику и Цыганкову зимой покидать Жирону
Футбол | 18.12.2023, 18:20
Сергей Ребров рассказал, стоит ли Довбику и Цыганкову зимой покидать Жирону
Сергей Ребров рассказал, стоит ли Довбику и Цыганкову зимой покидать Жирону
«Довбик – пушка команды, претендующей на титул». В Испании похвалили Артема
Футбол | 18.12.2023, 19:15
«Довбик – пушка команды, претендующей на титул». В Испании похвалили Артема
«Довбик – пушка команды, претендующей на титул». В Испании похвалили Артема
Тренер Жироны: «Мы играем на уровне чемпионов, наши игроки творят историю»
Футбол | 19.12.2023, 10:19
Тренер Жироны: «Мы играем на уровне чемпионов, наши игроки творят историю»
Тренер Жироны: «Мы играем на уровне чемпионов, наши игроки творят историю»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Напряженный финал. Определен победитель ЧМ-2023 по гандболу среди женщин
Напряженный финал. Определен победитель ЧМ-2023 по гандболу среди женщин
17.12.2023, 21:45
Другие виды
«Важнее, чем качество ударов». Мичел оценил значимость Довбика для Жироны
«Важнее, чем качество ударов». Мичел оценил значимость Довбика для Жироны
19.12.2023, 06:59
Футбол
Двадцать лет спустя. 10 самых дорогих трансферов сезона-2003/04
Двадцать лет спустя. 10 самых дорогих трансферов сезона-2003/04
17.12.2023, 08:10 4
Футбол
Астон Вилла побила исторический рекорд клуба по победам в АПЛ
Астон Вилла побила исторический рекорд клуба по победам в АПЛ
17.12.2023, 18:15
Футбол
Организатор турнира: «Костюк стали поступать угрозы, она отказалась играть»
Организатор турнира: «Костюк стали поступать угрозы, она отказалась играть»
18.12.2023, 07:30 21
Теннис
«Поначалу его трясло». Коуч Бенфики расхвалил Трубина после матча с Брагой
«Поначалу его трясло». Коуч Бенфики расхвалил Трубина после матча с Брагой
18.12.2023, 07:59
Футбол
ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда
ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда
17.12.2023, 14:28 19
Футбол
«Можно делать ставку на 10:0». Реакция болельщиков на жребий Лиги Европы
«Можно делать ставку на 10:0». Реакция болельщиков на жребий Лиги Европы
18.12.2023, 16:01 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем