Бавария поможет с операцией Алабе – футболист выступал в Мюнхене 12 лет

Член совета директоров «Баварии» Ули Хенесс заявил, что мюнхенский клуб поможет с операцией защитнику «Реала» и сборной Австрии Давиду Алабе, который травмировал крестообразную связку в матче Ла Лиги против «Вильярреала» (4:1).

«Я пытался связаться с Давидом, но, к сожалению, не смог. Мы в «Баварии» позаботились о том, чтобы его прооперировал в Инсбруке врач, к которому у нас большое доверие», – отметил функционер.

Вероятно, речь идет о Кристиане Финке, являющийся одним из лучших хирургов по коленному суставу, который уже оперировал звезд «Баварии» Лероя Сане и Мануэля Нойера. Учитывая свой опыт, специалист уже выразил скептицизм по поводу того, что Алаба успеет восстановиться до Евро-2024, которое пройдет в июне будущего года в Германии.

Добавим, что Алаба выступал за «Баварию» с 2009-го по 2021 год, выиграв 28 трофеев, в том числе дважды став триумфатором Лиги чемпионов.