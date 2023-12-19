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Испания
19 декабря 2023, 12:28 | Обновлено 19 декабря 2023, 12:37
1268
0

Бавария поможет с операцией Алабе – футболист выступал в Мюнхене 12 лет

Хирург уже выразил сомнение по поводу вероятного выступления футболиста на Евро-2024

19 декабря 2023, 12:28 | Обновлено 19 декабря 2023, 12:37
1268
0
Бавария поможет с операцией Алабе – футболист выступал в Мюнхене 12 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Алаба

Член совета директоров «Баварии» Ули Хенесс заявил, что мюнхенский клуб поможет с операцией защитнику «Реала» и сборной Австрии Давиду Алабе, который травмировал крестообразную связку в матче Ла Лиги против «Вильярреала» (4:1).

«Я пытался связаться с Давидом, но, к сожалению, не смог. Мы в «Баварии» позаботились о том, чтобы его прооперировал в Инсбруке врач, к которому у нас большое доверие», – отметил функционер.

Вероятно, речь идет о Кристиане Финке, являющийся одним из лучших хирургов по коленному суставу, который уже оперировал звезд «Баварии» Лероя Сане и Мануэля Нойера. Учитывая свой опыт, специалист уже выразил скептицизм по поводу того, что Алаба успеет восстановиться до Евро-2024, которое пройдет в июне будущего года в Германии.

Добавим, что Алаба выступал за «Баварию» с 2009-го по 2021 год, выиграв 28 трофеев, в том числе дважды став триумфатором Лиги чемпионов.

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Источник Salzburg24
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