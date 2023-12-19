Довбик и еще двое. Названо нападающих, которыми интересуется Атлетико

Мадридский «Атлетико» в 2024 году планирует усилить свою атакующую линию и сейчас клуб следит за 3 нападающими, сообщает испанское издание Fichajes.

В сферу интересов «матрасников» вошел украинский форвард «Жироны» Артем Довбик, нигерийский страйкер «Байера» Виктор Бонифасе и мексиканский финишер «Фейеноорда» Сантьяго Хименес.

Артем Довбик провел 16 матчей в этом розыгрыше чемпионата Испании, отметившись 10 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Ранее сообщалось, что благодаря дублю в ворота «Алавеса» Артем Довбик попал в уникальный топ голеадоров Ла Лиги в ХХІ веке.

Виктор Бонифасе в Бундеслиге 2023/24 забил 9 голов и отдал 7 ассистов в 15 матчах, а Сантьяго Хименес разрывает Эредивизи, забивая более 1 гола за игру (18 мячей в 16 матчах).