Игрок ПСЖ подвергся нападению грабителей. Пострадала его жена

В дом вратаря французского клуба «ПСЖ» Александра Летелье минувшей ночью проникли четверо злоумышленников с целью ограбления. Футболист и его семья в этот момент находились в здании.

Сообщается, что злоумышленники угрожали ножом и требовали Летелье драгоценности и деньги. Преступники ударили по лицу жену вратаря «ПСЖ».

От больших неприятностей Летелье и его семью спасла вовремя сработавшая сигнализация. Полицию, которая приехала до того, как злоумышленники покинули место преступления, в результате арестовала трех грабителей. Двое из задержанных оказались не совершеннолетнего возраста.