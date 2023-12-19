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Франция
19 декабря 2023, 10:32 | Обновлено 19 декабря 2023, 10:43
683
0

Игрок ПСЖ подвергся нападению грабителей. Пострадала его жена

Имела место попытка ограбления дома голкипера Александра Летелье

19 декабря 2023, 10:32 | Обновлено 19 декабря 2023, 10:43
683
0
Игрок ПСЖ подвергся нападению грабителей. Пострадала его жена
Getty Images/Global Images Ukraine

В дом вратаря французского клуба «ПСЖ» Александра Летелье минувшей ночью проникли четверо злоумышленников с целью ограбления. Футболист и его семья в этот момент находились в здании.

Сообщается, что злоумышленники угрожали ножом и требовали Летелье драгоценности и деньги. Преступники ударили по лицу жену вратаря «ПСЖ».

От больших неприятностей Летелье и его семью спасла вовремя сработавшая сигнализация. Полицию, которая приехала до того, как злоумышленники покинули место преступления, в результате арестовала трех грабителей. Двое из задержанных оказались не совершеннолетнего возраста.

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ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ограбление
Источник RMC Sport
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