Игрок ПСЖ подвергся нападению грабителей. Пострадала его жена
Имела место попытка ограбления дома голкипера Александра Летелье
В дом вратаря французского клуба «ПСЖ» Александра Летелье минувшей ночью проникли четверо злоумышленников с целью ограбления. Футболист и его семья в этот момент находились в здании.
Сообщается, что злоумышленники угрожали ножом и требовали Летелье драгоценности и деньги. Преступники ударили по лицу жену вратаря «ПСЖ».
От больших неприятностей Летелье и его семью спасла вовремя сработавшая сигнализация. Полицию, которая приехала до того, как злоумышленники покинули место преступления, в результате арестовала трех грабителей. Двое из задержанных оказались не совершеннолетнего возраста.
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