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19 декабря 2023, 06:01 |
28
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 декабря

Важные события во всех видах спорта

19 декабря 2023, 06:01 |
28
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 декабря
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Во вторник, 19 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:30 Боруссия Д – Майнц

Favbet 1.55 – 4.94 – 5.91

21:45 Эвертон – Фулхэм

Favbet 2.04 – 3.64 – 3.62

22:00 Челси – Ньюкасл

Favbet 1.88 – 3.94 – 4.36

22:30 Атлетико – Хетафе

Favbet 1.43 – 4.79 – 9.25

22:30 Гранада – Севилья

Favbet 2.85 – 3.50 – 2.64

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Источник Sport.ua
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