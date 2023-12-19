ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 декабря

Во вторник, 19 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:30 Боруссия Д – Майнц

1.55 – 4.94 – 5.91

21:45 Эвертон – Фулхэм

2.04 – 3.64 – 3.62

22:00 Челси – Ньюкасл

1.88 – 3.94 – 4.36

22:30 Атлетико – Хетафе

1.43 – 4.79 – 9.25

22:30 Гранада – Севилья

2.85 – 3.50 – 2.64