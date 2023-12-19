Другие новости19 декабря 2023, 06:01 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 декабря
Важные события во всех видах спорта
19 декабря 2023, 06:01 |
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Во вторник, 19 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
21:30 Боруссия Д – Майнц
21:45 Эвертон – Фулхэм
22:00 Челси – Ньюкасл
22:30 Атлетико – Хетафе
22:30 Гранада – Севилья
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