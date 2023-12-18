Русин забил Арсеналу. Юным канонирам перешел дорогу украинский черный кот

В эти минуты проходит матч 10-го тура молодежного чемпионата Англии по футболу между командами U-21 «Сандерленда» и лондонского «Арсенала». По состоянию на 90-ю минуту счет встречи 1:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Полный матч в составе «черных котов» проводит украинский нападающий Назарий Русин. Он и забил пока единственный гол «Сандерленда» в этом поединке, замкнув головой передачу партнера.

Назарий играет за молодежку для набора формы, ведь пропустил последние матчи основной команды из-за повреждения.

ВИДЕО. Русин забил Арсеналу. Молодым канонирам перешел дорогу украинец