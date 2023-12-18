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  4. Русин забил Арсеналу. Юным канонирам перешел дорогу украинский черный кот
Англия
18 декабря 2023, 22:46 | Обновлено 18 декабря 2023, 22:49
2083
2

Русин забил Арсеналу. Юным канонирам перешел дорогу украинский черный кот

Украинский нападающий провел матч за молодежную команду «Сандерленда»

18 декабря 2023, 22:46 | Обновлено 18 декабря 2023, 22:49
2083
2
Русин забил Арсеналу. Юным канонирам перешел дорогу украинский черный кот
Getty Images/Global Images Ukraine. Назарий Русин

В эти минуты проходит матч 10-го тура молодежного чемпионата Англии по футболу между командами U-21 «Сандерленда» и лондонского «Арсенала». По состоянию на 90-ю минуту счет встречи 1:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Полный матч в составе «черных котов» проводит украинский нападающий Назарий Русин. Он и забил пока единственный гол «Сандерленда» в этом поединке, замкнув головой передачу партнера.

Назарий играет за молодежку для набора формы, ведь пропустил последние матчи основной команды из-за повреждения.

ВИДЕО. Русин забил Арсеналу. Молодым канонирам перешел дорогу украинец

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Источник Sport.ua
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BATI-GOOOOOL
Рівень Русіна ???
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fedd1979
Позорна новина по своїй суті
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-2
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