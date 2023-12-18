Зарубежный клуб готовит предложение по топ-игроку УПЛ

Неназванный зарубежный клуб готовит предложение по трансферу полузащитника «Днепра-1» Александра Пихаленка. Об этом сообщил Игорь Цыганык:

«Я знаю точно, что один зарубежный клуб готовит предложение по Пихаленку. У Пихаленка прописана клаусула в контракте, она вполне приемлема для зарубежных клубов, и, как я понимаю, вполне возможно, что начнутся переговоры, и, насколько я знаю, лидерам команды было обещано, что предложения из-за рубежа будут рассматриваться и подход к ним будет индивидуальный. Если предложение будет достойным, если клуб будет доволен деньгами, если футболист захочет, то трансферы возможны».

В этом сезоне Александр Пихаленок сыграл 23 матча за «Днепр-1», отметившись 4 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Он является лучшим ассистентом УПЛ в 2023 году.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего украинца в 5 миллионов евро.