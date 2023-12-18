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  4. Зарубежный клуб готовит предложение по топ-игроку УПЛ
Украина. Премьер лига
18 декабря 2023, 21:12 |
2915
4

Зарубежный клуб готовит предложение по топ-игроку УПЛ

Александр Пихаленок зимой может покинуть «Днепр-1»

18 декабря 2023, 21:12 |
2915
4
Зарубежный клуб готовит предложение по топ-игроку УПЛ
СК Днепр-1. Александр Пихаленок

Неназванный зарубежный клуб готовит предложение по трансферу полузащитника «Днепра-1» Александра Пихаленка. Об этом сообщил Игорь Цыганык:

«Я знаю точно, что один зарубежный клуб готовит предложение по Пихаленку. У Пихаленка прописана клаусула в контракте, она вполне приемлема для зарубежных клубов, и, как я понимаю, вполне возможно, что начнутся переговоры, и, насколько я знаю, лидерам команды было обещано, что предложения из-за рубежа будут рассматриваться и подход к ним будет индивидуальный. Если предложение будет достойным, если клуб будет доволен деньгами, если футболист захочет, то трансферы возможны».

В этом сезоне Александр Пихаленок сыграл 23 матча за «Днепр-1», отметившись 4 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Он является лучшим ассистентом УПЛ в 2023 году.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего украинца в 5 миллионов евро.

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Источник: Зимний лидер УПЛ интересуется игроком Шахтера
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Александр Пихаленок Днепр-1 Игорь Цыганык трансферы трансферы УПЛ
Источник Циганик LIVE
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fifa2020
Пишіть зразо в заголовку: "циганик", щоб не тратити час на читання цього Нострадамуса, який вгадує 1 раз із 100! 
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+4
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BATI-GOOOOOL
Ну який з Піхальонка топ гравец ??? Не смішить))
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+1
Burevestnik
про пропозиції:   ""підхід до них буде індивідуальний"".  Як було раніше? 
ну і Циганик, ну і звіздобол!     
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0
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