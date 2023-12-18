Сыграет ли Цыганков? Стали известны составы на матч Жирона – Алавес
Заключительный матч 17-го тура Ла Лиги начнется в 22:00
Сегодня, 18 декабря, «Жирона» на своем домашнем стадионе в матче семнадцатого тура Ла Лиги примет «Алавес». Начало матча – в 22:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 2-е и 13-е места в турнирной таблице соответственно.
Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик начнет матч в основном составе. Виктор Цыганков не попал в заявку из-за дискомфорта в мышцах.
Стали известны стартовые составы команд Мигеля Анхеля Санчеса и Луиса Гарсии Пласы на матч:
«Жирона»: Гассанига, Мигель, Давид Лопес, Довбик, Алеш Гарсия, Савио, Блинд, Ян Куто, Мартин, Порту, Эрик Гарсия.
«Алавес»: Сивера, Теналья, Рафа Марин, Дуарте, Хави Лопес, Гуэвара, Бланко, Гуриди, Горосабель, Риоя, Саму.
𝐄𝐋 𝐍𝐎𝐒𝐓𝐑𝐄 𝐎𝐍𝐙𝐄! ❤️🤍#GironaAlavés pic.twitter.com/oOn6APSS2v— Girona FC (@GironaFC) December 18, 2023
👥 Nuestro 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 para visitar al @GironaFC #GironaAlavés | #GoazenGlorioso ⚪️🔵 pic.twitter.com/ywQy3KpCZ9— Deportivo Alavés (@Alaves) December 18, 2023
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