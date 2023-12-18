Сыграет ли Цыганков? Стали известны составы на матч Жирона – Алавес

Сегодня, 18 декабря, «Жирона» на своем домашнем стадионе в матче семнадцатого тура Ла Лиги примет «Алавес». Начало матча – в 22:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 2-е и 13-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик начнет матч в основном составе. Виктор Цыганков не попал в заявку из-за дискомфорта в мышцах.

Стали известны стартовые составы команд Мигеля Анхеля Санчеса и Луиса Гарсии Пласы на матч:

«Жирона»: Гассанига, Мигель, Давид Лопес, Довбик, Алеш Гарсия, Савио, Блинд, Ян Куто, Мартин, Порту, Эрик Гарсия.

«Алавес»: Сивера, Теналья, Рафа Марин, Дуарте, Хави Лопес, Гуэвара, Бланко, Гуриди, Горосабель, Риоя, Саму.