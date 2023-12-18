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  4. «Сложный оппонент». Реакция Пушича на жребий Лиги Европы
Лига Европы
18 декабря 2023, 19:46 |
1804
0

«Сложный оппонент». Реакция Пушича на жребий Лиги Европы

Главный тренер «Шахтера» поделился ожиданиями от поединков с «Марселем»

18 декабря 2023, 19:46 |
1804
0
«Сложный оппонент». Реакция Пушича на жребий Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич поделился ожиданиями от поединков с французским «Марселем» в Лиге Европы.

– Хочется спросить о предстоящих играх в Лиге Европы. Сейчас уже знаем своего соперника. Что можете сказать о «Марселе»?
– Да, это хорошо известная команда, «Фейенорд» играл с ней два года назад. Сложный оппонент, хорошая команда, большой клуб. На этом уровне вообще нет легких соперников. В Лиге Европы все команды способны выступать в Лиге чемпионов. Доволен результатом жеребьевки, будет очень интересно.

– Вскоре нас ждут новогодние праздники. Возможно, хотите что-то сказать нашим болельщикам?
– Хочу пожелать всем много здоровья, успехов и, конечно, мира. Это самое важное – быть со своими семьями, быть счастливыми и наслаждаться всем, чем можно, учитывая нынешние обстоятельства. Надеюсь увидеть всех в следующем году!

Ранее стало известно, когда начнутся матчи «Шахтера» и «Марселя» в рамках 1/16 Лиги Европы.

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Марсель Лига Европы Шахтер Донецк Шахтер - Марсель Марсель - Шахтер Марино Пушич
Источник ФК Шахтер Донецк
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