«Сложный оппонент». Реакция Пушича на жребий Лиги Европы

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич поделился ожиданиями от поединков с французским «Марселем» в Лиге Европы.

– Хочется спросить о предстоящих играх в Лиге Европы. Сейчас уже знаем своего соперника. Что можете сказать о «Марселе»?

– Да, это хорошо известная команда, «Фейенорд» играл с ней два года назад. Сложный оппонент, хорошая команда, большой клуб. На этом уровне вообще нет легких соперников. В Лиге Европы все команды способны выступать в Лиге чемпионов. Доволен результатом жеребьевки, будет очень интересно.

– Вскоре нас ждут новогодние праздники. Возможно, хотите что-то сказать нашим болельщикам?

– Хочу пожелать всем много здоровья, успехов и, конечно, мира. Это самое важное – быть со своими семьями, быть счастливыми и наслаждаться всем, чем можно, учитывая нынешние обстоятельства. Надеюсь увидеть всех в следующем году!

Ранее стало известно, когда начнутся матчи «Шахтера» и «Марселя» в рамках 1/16 Лиги Европы.