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Лига Европы
18 декабря 2023, 19:28 |
1677
1

Стало известно, когда Шахтер сыграет с Марселем

УЕФА обнародовал календарь матчей плей-офф Лиги Европы

18 декабря 2023, 19:28 |
1677
1
Стало известно, когда Шахтер сыграет с Марселем
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня определился соперник «Шахтера» в 1/16 финала Лиги Европы. Им стал французский «Марсель».

УЕФА на официальном сайте опубликовал календарь стыковых матчей за выход в 1/8 финала Лиги Европы.

Матчи между донецким «Шахтером» и французским «Марселем» состоятся 15 и 22 февраля 2024 года. Первый матч «Шахтер» будет играть номинально дома, но фактически в Германии, на стадионе «Гамбурга». На этой же арене «горняки» играли в групповом этапе Лиги чемпионов. Второй матч будет принимать «Велодром», домашний стадион «Марселя».

Первую встречу планируют начать в 19:45 по киевскому времени, а стартовый свисток ответного матча дадут в 22:00.

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Марсель Лига Европы Шахтер Донецк Шахтер - Марсель Марсель - Шахтер
Источник УЕФА
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Swed
От Марселя до Гамбурга 1189 км навпростець.   Так что почти в одинаковых условиях.
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