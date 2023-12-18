Стало известно, когда Шахтер сыграет с Марселем

Сегодня определился соперник «Шахтера» в 1/16 финала Лиги Европы. Им стал французский «Марсель».

УЕФА на официальном сайте опубликовал календарь стыковых матчей за выход в 1/8 финала Лиги Европы.

Матчи между донецким «Шахтером» и французским «Марселем» состоятся 15 и 22 февраля 2024 года. Первый матч «Шахтер» будет играть номинально дома, но фактически в Германии, на стадионе «Гамбурга». На этой же арене «горняки» играли в групповом этапе Лиги чемпионов. Второй матч будет принимать «Велодром», домашний стадион «Марселя».

Первую встречу планируют начать в 19:45 по киевскому времени, а стартовый свисток ответного матча дадут в 22:00.