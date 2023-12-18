«Шахтер имеет хорошие шансы». Сергей Ребров оценил жребий Лиги Европы

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился ожиданиями от матчей донецкого «Шахтера» и французского «Марселя» в 1/16 Лиги Европы:

«Шахтер» своей игрой заслужил на плей-офф Лиги Европы. Особенно эти две игры против «Барселоны«, где «горняки» показали очень высокий уровень. Не все ожидали, но «Шахтер» действительно заслужил остаться в еврокубках. В противостоянии с «Марселем» «горняки» имеют очень хорошие шансы».

Ранее стало известно, когда начнутся матчи «Шахтера» и «Марселя» в рамках 1/16 Лиги Европы.