«Шахтер имеет хорошие шансы». Сергей Ребров оценил жребий Лиги Европы
Главный тренер сборной Украины поделился ожиданиями от матчей «Шахтера» и «Марселя»
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился ожиданиями от матчей донецкого «Шахтера» и французского «Марселя» в 1/16 Лиги Европы:
«Шахтер» своей игрой заслужил на плей-офф Лиги Европы. Особенно эти две игры против «Барселоны«, где «горняки» показали очень высокий уровень. Не все ожидали, но «Шахтер» действительно заслужил остаться в еврокубках. В противостоянии с «Марселем» «горняки» имеют очень хорошие шансы».
Ранее стало известно, когда начнутся матчи «Шахтера» и «Марселя» в рамках 1/16 Лиги Европы.
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