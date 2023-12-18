Легенда Бока Хуниорс был избран президентом клуба

В воскресенье, 17 декабря в легендарном аргентинском клубе «Бока Хуниорс» состоялись выборы президента клуба. Победу одержал легенда клуба Хуан Роман Рикельме, который обошел главного конкурента, Андреса Ибарру.

Рикельме победил несмотря на то, что кандидатуру Ибарры поддержал бывший президент Аргентины Маурисио Макри. Он сам руководил «Бока Хуниорс» с 1996 по 2007 годы.

С 2019 года Рикельме занимал должность вице-президента «Бока Хуниорс», когда клубом руководил Хорхе Амор Амеаль. В качестве игрока Рикельме выступал за «Бока Хуниорс» в 1996 – 2002 и 2007 – 2014 годах.