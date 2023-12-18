«Особый матч». Владимир Зеленский рассказал об игре Шахтера в Японии

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о благотворительной игре донецкого «Шахтера» в Японии против местной «Ависпы Фукуока» (2:2):

«Сегодня особый футбольный матч в Японии собрал тысячи японских и украинских болельщиков в поддержку восстановления Украины.

Благотворительный матч между украинским и японским клубами помог собрать средства в поддержку Украины в восстановлении разрушенного российской агрессией.

Украину и Японию разделяют тысячи километров. Но несмотря на расстояние сегодня игроки и болельщики с разных континентов объединились в искреннем стремлении творить добро.

Благодарен Японии, стране с уникальным опытом восстановления, Премьер-министру Кишиди Фумио и его правительству, а также парламенту Японии и всему японскому народу за то, что они поддерживают Украину и наше общее дело».