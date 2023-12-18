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Украина. Премьер лига
18 декабря 2023, 18:32 | Обновлено 18 декабря 2023, 19:12
968
1

«Особый матч». Владимир Зеленский рассказал об игре Шахтера в Японии

Президент Украины поблагодарил японский народ за поддержку Украины

18 декабря 2023, 18:32 | Обновлено 18 декабря 2023, 19:12
968
1
«Особый матч». Владимир Зеленский рассказал об игре Шахтера в Японии
ФК Шахтер

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о благотворительной игре донецкого «Шахтера» в Японии против местной «Ависпы Фукуока» (2:2):

«Сегодня особый футбольный матч в Японии собрал тысячи японских и украинских болельщиков в поддержку восстановления Украины.

Благотворительный матч между украинским и японским клубами помог собрать средства в поддержку Украины в восстановлении разрушенного российской агрессией.

Украину и Японию разделяют тысячи километров. Но несмотря на расстояние сегодня игроки и болельщики с разных континентов объединились в искреннем стремлении творить добро.

Благодарен Японии, стране с уникальным опытом восстановления, Премьер-министру Кишиди Фумио и его правительству, а также парламенту Японии и всему японскому народу за то, что они поддерживают Украину и наше общее дело».

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Владимир Зеленский товарищеские матчи Шахтер Донецк контрольные матчи УПЛ Ависпа Фукуока
Источник Twitter
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New Zealander
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