«Особый матч». Владимир Зеленский рассказал об игре Шахтера в Японии
Президент Украины поблагодарил японский народ за поддержку Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о благотворительной игре донецкого «Шахтера» в Японии против местной «Ависпы Фукуока» (2:2):
«Сегодня особый футбольный матч в Японии собрал тысячи японских и украинских болельщиков в поддержку восстановления Украины.
Благотворительный матч между украинским и японским клубами помог собрать средства в поддержку Украины в восстановлении разрушенного российской агрессией.
Украину и Японию разделяют тысячи километров. Но несмотря на расстояние сегодня игроки и болельщики с разных континентов объединились в искреннем стремлении творить добро.
Благодарен Японии, стране с уникальным опытом восстановления, Премьер-министру Кишиди Фумио и его правительству, а также парламенту Японии и всему японскому народу за то, что они поддерживают Украину и наше общее дело».
Сьогодні особливий футбольний матч у Японії зібрав тисячі японських та українських уболівальників на підтримку відновлення України.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 18, 2023
Благодійний матч між українським та японським клубами допоміг зібрати кошти на підтримку України у відбудові зруйнованого російською агресією.…
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