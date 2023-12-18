Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб Бундеслиги нацелился на Санчо
Германия
18 декабря 2023, 18:25 |
253
0

Клуб Бундеслиги нацелился на Санчо

Вингером «Манчестер Юнайтед» интересуется «РБ Лейпциг»

18 декабря 2023, 18:25 |
253
0
Клуб Бундеслиги нацелился на Санчо
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

Немецкий «РБ Лейпциг» проявляет интерес к вингеру «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Джейдону Санчо. Об этом сообщают немецкие СМИ.

«РБ Лейпциг» сейчас ищет замену Эмилю Форсбергу, который перейдет в клуб МЛС «Нью-Йорк Ред Булл».

Камнем преткновения может стать высокая зарплата Санчо, которая составляет примерно 20 миллионов евро.

Из-за конфликта с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом Санчо в нынешнем сезоне принял участие лишь в трех матчах АПЛ и провел на поле суммарно 76 минут.

По теме:
Суперкомпьютер назвал фаворита ЛЧ. Какие шансы у Зинченко и Лунина?
Появился именитый претендент на Лунина. Андрей интересен чемпиону Италии
Соперники для Лунина и Зинченко. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
Джейдон Санчо Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Источник Bild
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Можно делать ставку на 10:0». Реакция болельщиков на жребий Лиги Европы
Футбол | 18 декабря 2023, 16:01 12
«Можно делать ставку на 10:0». Реакция болельщиков на жребий Лиги Европы
«Можно делать ставку на 10:0». Реакция болельщиков на жребий Лиги Европы

Разные мысли фанатов по поводу противостояния с «Марселем»

Кто получил 9.0? Стала известна оценка Лунина за матч Реал – Вильярреал
Футбол | 18 декабря 2023, 01:35 2
Кто получил 9.0? Стала известна оценка Лунина за матч Реал – Вильярреал
Кто получил 9.0? Стала известна оценка Лунина за матч Реал – Вильярреал

17 декабря «сливочные» обыграли «желтую субмарину» со счетом 4:1

Задача не выполнена. Украина U-20 драматично проиграла решающий матч на ЧМ
Хоккей | 17.12.2023, 22:48
Задача не выполнена. Украина U-20 драматично проиграла решающий матч на ЧМ
Задача не выполнена. Украина U-20 драматично проиграла решающий матч на ЧМ
Шахтер частично повторяет путь сезона 08/09. Есть шансы на победу в ЛЕ?
Футбол | 18.12.2023, 18:16
Шахтер частично повторяет путь сезона 08/09. Есть шансы на победу в ЛЕ?
Шахтер частично повторяет путь сезона 08/09. Есть шансы на победу в ЛЕ?
ФОТО. В Полесье обнародовали проект нового стадиона
Футбол | 18.12.2023, 18:56
ФОТО. В Полесье обнародовали проект нового стадиона
ФОТО. В Полесье обнародовали проект нового стадиона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда
ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда
17.12.2023, 14:28 19
Футбол
ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону
ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону
17.12.2023, 07:45 2
Футбол
Отец Тайсона Фьюри рассказал о разнице между сыном и Александром Усиком
Отец Тайсона Фьюри рассказал о разнице между сыном и Александром Усиком
17.12.2023, 12:18 2
Бокс
Лучшее выступление кипера, которое я видел. Фаны Бенфики – про игру Трубина
Лучшее выступление кипера, которое я видел. Фаны Бенфики – про игру Трубина
18.12.2023, 08:20 9
Футбол
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
18.12.2023, 11:09
Другие виды
«Поначалу его трясло». Коуч Бенфики расхвалил Трубина после матча с Брагой
«Поначалу его трясло». Коуч Бенфики расхвалил Трубина после матча с Брагой
18.12.2023, 07:59
Футбол
Стало известно, сколько заработает Динамо, если Жирона продаст Цыганкова
Стало известно, сколько заработает Динамо, если Жирона продаст Цыганкова
16.12.2023, 20:04 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем