Клуб Бундеслиги нацелился на Санчо
Вингером «Манчестер Юнайтед» интересуется «РБ Лейпциг»
Немецкий «РБ Лейпциг» проявляет интерес к вингеру «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Джейдону Санчо. Об этом сообщают немецкие СМИ.
«РБ Лейпциг» сейчас ищет замену Эмилю Форсбергу, который перейдет в клуб МЛС «Нью-Йорк Ред Булл».
Камнем преткновения может стать высокая зарплата Санчо, которая составляет примерно 20 миллионов евро.
Из-за конфликта с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом Санчо в нынешнем сезоне принял участие лишь в трех матчах АПЛ и провел на поле суммарно 76 минут.
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