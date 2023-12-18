Клуб Бундеслиги нацелился на Санчо

Немецкий «РБ Лейпциг» проявляет интерес к вингеру «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Джейдону Санчо. Об этом сообщают немецкие СМИ.

«РБ Лейпциг» сейчас ищет замену Эмилю Форсбергу, который перейдет в клуб МЛС «Нью-Йорк Ред Булл».

Камнем преткновения может стать высокая зарплата Санчо, которая составляет примерно 20 миллионов евро.

Из-за конфликта с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом Санчо в нынешнем сезоне принял участие лишь в трех матчах АПЛ и провел на поле суммарно 76 минут.