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Украина. Премьер лига
24 декабря 2023, 02:11 | Обновлено 24 декабря 2023, 02:28
33
0

НБА обновила рейтинг претендентов на MVP. На каком месте Эмбиид и Йокич?

Обнародован список десяти лучших игроков лиги

24 декабря 2023, 02:11 | Обновлено 24 декабря 2023, 02:28
33
0
НБА обновила рейтинг претендентов на MVP. На каком месте Эмбиид и Йокич?
Getty Images/Global Images Ukraine. Джоэл Эмбиид и Никола Йокич

Национальная баскетбольная ассоциация обновила рейтинг претендентов на звание MVP (самого ценного игрока).

Лидирует в рейтинге центровой «Филадельфии» и действующий MVP лиги Джоэл Эмбиид, набирающий в этом сезоне в среднем за игру 35 очков, 11.7 подборов и шесть передач.

На втором месте лучший игрок финала прошлого сезона Никола Йокич, который вместе с «Денвером» выиграл 20 матчей из 30.

Третью строчку списка занял греческий форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо, который помог своей команде торжествовать в шести последних матчах НБА.

Ранее «Лос-Анджелес Лейкерс» стал победителем внутрисезонного турнира.

Рейтинг претендентов на MVP:

  1. Джоэл Эмбиид
  2. Никола Йокич
  3. Яннис Адетокумбо
  4. Шей Гилджес-Александер
  5. Лука Дончич
  6. Джейсон Тейтум
  7. Тайриз Халибертон
  8. Кевин Дюрант
  9. Кавай Леонард
  10. Энтони Эдвардс
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Джоэл Эмбиид Никола Йокич Яннис Адетокумбо Шей Гилджес-Александер Лука Дончич Джейсон Тейтум Кевин Дюрант Кавай Леонард НБА
Источник НБА
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