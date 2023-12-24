НБА обновила рейтинг претендентов на MVP. На каком месте Эмбиид и Йокич?
Обнародован список десяти лучших игроков лиги
Национальная баскетбольная ассоциация обновила рейтинг претендентов на звание MVP (самого ценного игрока).
Лидирует в рейтинге центровой «Филадельфии» и действующий MVP лиги Джоэл Эмбиид, набирающий в этом сезоне в среднем за игру 35 очков, 11.7 подборов и шесть передач.
На втором месте лучший игрок финала прошлого сезона Никола Йокич, который вместе с «Денвером» выиграл 20 матчей из 30.
Третью строчку списка занял греческий форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо, который помог своей команде торжествовать в шести последних матчах НБА.
Ранее «Лос-Анджелес Лейкерс» стал победителем внутрисезонного турнира.
Рейтинг претендентов на MVP:
- Джоэл Эмбиид
- Никола Йокич
- Яннис Адетокумбо
- Шей Гилджес-Александер
- Лука Дончич
- Джейсон Тейтум
- Тайриз Халибертон
- Кевин Дюрант
- Кавай Леонард
- Энтони Эдвардс
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