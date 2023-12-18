Шахтер частично повторяет путь сезона 08/09. Есть шансы на победу в ЛЕ?

Донецкий «Шахтер» частично повторяет свой еврокубковый путь в сезоне 2008/09, когда донецкая команда выиграла Лигу Европы (тогда турнир еще назывался Кубком УЕФА).

Несколько интересных совпадений:

1. В сезоне 2008/09 в плей-офф Лиги Европы «горняки» попали, заняв 3-е место в группе Лиги чемпионов, как и в этом году.

2. В группе ЛЧ славной кампании «Шахтер» набрал 9 очков. В том сезоне португальская команда («Спортинг») набрала 12 очков и оставила «горняков» за бортом плей-офф главного еврокубка.

3. В группе Лиги чемпионов 2008/09 «Шахтер» также играл с «Барселоной». Более того, в очных встречах у дончан также 1 победа и 1 поражение, как и в этом сезоне.

4. Наиболее актуальное совпадение – «Марсель» в плей-офф Лиги Европы. Напомним, в сезоне 2008/09 «горняки» прошли французскую команду с общим счетом 4:1.

Матчи между «Шахтером» и «Марселем» состоятся 15 и 22 февраля 2024 года.