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  4. Шахтер частично повторяет путь сезона 08/09. Есть шансы на победу в ЛЕ?
Лига Европы
18 декабря 2023, 18:16 | Обновлено 18 декабря 2023, 18:23
1209
7

Шахтер частично повторяет путь сезона 08/09. Есть шансы на победу в ЛЕ?

Найдено несколько интересных совпадений

18 декабря 2023, 18:16 | Обновлено 18 декабря 2023, 18:23
1209
7
Шахтер частично повторяет путь сезона 08/09. Есть шансы на победу в ЛЕ?
Getty Images/Global Images Ukraine

Донецкий «Шахтер» частично повторяет свой еврокубковый путь в сезоне 2008/09, когда донецкая команда выиграла Лигу Европы (тогда турнир еще назывался Кубком УЕФА).

Несколько интересных совпадений:

1. В сезоне 2008/09 в плей-офф Лиги Европы «горняки» попали, заняв 3-е место в группе Лиги чемпионов, как и в этом году.

2. В группе ЛЧ славной кампании «Шахтер» набрал 9 очков. В том сезоне португальская команда («Спортинг») набрала 12 очков и оставила «горняков» за бортом плей-офф главного еврокубка.

3. В группе Лиги чемпионов 2008/09 «Шахтер» также играл с «Барселоной». Более того, в очных встречах у дончан также 1 победа и 1 поражение, как и в этом сезоне.

4. Наиболее актуальное совпадение – «Марсель» в плей-офф Лиги Европы. Напомним, в сезоне 2008/09 «горняки» прошли французскую команду с общим счетом 4:1.

Матчи между «Шахтером» и «Марселем» состоятся 15 и 22 февраля 2024 года.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Xvalenok03
Совпадений много.
Только кое-что сильно не совпадает. 
У шахты нет игроков уровня тогдашнего состава. 
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+2
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Gold Stoned
Було б супер звичайно
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0
New Zealander
Я ще після першого матчу ЛЧ коли Шахтар програв Порту 1-3 писав що нажаль цього року нам доведеться задовольнитися максимум виходом до фіналу Ліги Европи. Так воно і стається. Cпорт УА праві. Повторюємо шлях. Ну хоч щось
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0
DK1961
Для "повторения" необходимо ХОЗЯИНУ купить нового Михела, который благодаря своим связям может "договариваться" с арбитрами (вспоминайте финал с немцами и судью, который судил в этом матче - и КАК он судил!). Не прокатит
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-3
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