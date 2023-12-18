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Лига чемпионов
18 декабря 2023, 17:33 | Обновлено 18 декабря 2023, 18:27
4211
3

Суперкомпьютер назвал фаворита ЛЧ. Какие шансы у Зинченко и Лунина?

Главным претендентом на трофей считается «Манчестер Сити»

18 декабря 2023, 17:33 | Обновлено 18 декабря 2023, 18:27
4211
3
Суперкомпьютер назвал фаворита ЛЧ. Какие шансы у Зинченко и Лунина?
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 18 декабря, в 13:00 в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов 2023/24.

Суперкомпьютер Opta оценил шансы всех команд на победу в Лиге чемпионов сезона 2023/24.

Главным претендентом на трофей считается английский «Манчестер Сити». Шансы «горожан» на защиту титула составляют 26.82%, несмотря на спад команды: 1 победа в последних 6 турах АПЛ.

На втором месте разместился мадридский «Реал», в котором играет украинец Андрей Лунин. «Сливочные» знают, как выигрывать «ушастый» трофей, ведь делали это чаще всего – 14 раз в истории. В этом году шансы на их победу – 15.27%.

Третьим фаворитом стала мюнхенская «Бавария», которая имеет 12.33% шансов на победу в Лиге чемпионов.

Шансы Александра Зинченко вместе с «Арсеналом» поднять главный кубок в европейском футболе оценили в 12.33% – 4-й фаворит турнира.

Интересно, что сразу у 2 команд из 1/8 финала шансы на победу близки к нулю: «Лацио» (0.56%) и «Копенгаген» (0.04%).

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Барселона Боруссия Дортмунд Наполи Копенгаген Интер Милан Арсенал Лондон Атлетико Мадрид Бавария Реал Сосьедад Реал Мадрид Манчестер Сити Александр Зинченко РБ Лейпциг Андрей Лунин ПСЖ ПСВ Лига чемпионов Лацио Порту
Источник Opta
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Комментарии 3
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tato88
Я за Арсенал буду в цьому розіграші. І щоб Зіна забив у фіналі...Я вже скучив за такими емоціями!
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Swed
Если Зинченко перейдёт к Лунину, то шансы Реала повысятся или упадут?
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0
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