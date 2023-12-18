Суперкомпьютер назвал фаворита ЛЧ. Какие шансы у Зинченко и Лунина?

В понедельник, 18 декабря, в 13:00 в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов 2023/24.

Суперкомпьютер Opta оценил шансы всех команд на победу в Лиге чемпионов сезона 2023/24.

Главным претендентом на трофей считается английский «Манчестер Сити». Шансы «горожан» на защиту титула составляют 26.82%, несмотря на спад команды: 1 победа в последних 6 турах АПЛ.

На втором месте разместился мадридский «Реал», в котором играет украинец Андрей Лунин. «Сливочные» знают, как выигрывать «ушастый» трофей, ведь делали это чаще всего – 14 раз в истории. В этом году шансы на их победу – 15.27%.

Третьим фаворитом стала мюнхенская «Бавария», которая имеет 12.33% шансов на победу в Лиге чемпионов.

Шансы Александра Зинченко вместе с «Арсеналом» поднять главный кубок в европейском футболе оценили в 12.33% – 4-й фаворит турнира.

Интересно, что сразу у 2 команд из 1/8 финала шансы на победу близки к нулю: «Лацио» (0.56%) и «Копенгаген» (0.04%).