Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «45 на 55». Экс-игрок Шахтера оценил шансы горняков в матчах с Марселем
Лига Европы
18 декабря 2023, 16:44 | Обновлено 18 декабря 2023, 16:45
884
0

«45 на 55». Экс-игрок Шахтера оценил шансы горняков в матчах с Марселем

Олег Шелаев считает французов фаворитами, но оценивает их преимущество невысоко

18 декабря 2023, 16:44 | Обновлено 18 декабря 2023, 16:45
884
0
«45 на 55». Экс-игрок Шахтера оценил шансы горняков в матчах с Марселем
Олег Шелаев

Сегодня определился соперник «Шахтера» в 1/8 финала Лиги Европы. Им стал французский «Марсель».

Бывший игрок донецкой команды Олег Шелаев считает «Марсель» фаворитом в противостоянии с «горняками», но оценивает их преимущество невысоко.

– Исходя из различных имеющихся вариантов этого соперника я относил ко второй категории. Ведь среди возможных кандидатов из числа наиболее опасных для «Шахтера», были клубы из первой. Была еще и третья категория, в которой, в частности, находились менее грозные «Тулуза», «Карабах». Что касается «Марселя», то с точки зрения серьезного уровня французского чемпионата этот соперник достаточно неудобный. К тому же, учитывая тот факт, что «Шахтеру» придется играть с французами после двухмесячного зимнего перерыва, больше шансов будет иметь «Марсель». Правда, его преимущество оцениваю не столь высоко – 55 на 45 процентов.

– Что знаете о «Марселе» в целом?

– Сейчас эта команда находится рядом с ведущей группой соперников в турнирной таблице чемпионата Франции, отставая от третьего места лишь на четыре очка. Когда-то «Марсель» был победителем Лиги чемпионов, в его составе играло немало известных звезд. Впрочем, во Франции достаточно команд, которые в разные годы выступали в финале еврокубковых турниров. Кроме «Марселя», который выигрывал самые престижные клубные соревнования континента, в решающих поединках за почетный трофей вели спор и другие представители Франции – «Сент-Этьен», «Бастия», «Бордо», «Монако», «Пари Сен-Жермен»... Однако именно «Марсель» по продуктивности выступлений в еврокубках считается во французском футболе самым авторитетным.

По теме:
Британская БК оценила шансы Шахтера выиграть трофей Лиги Европы 2023/24
Неистовый Гаттузо на лавке, неудержимый Обамеянг на поле. И бешеные фаны
Юрий ВИРТ: «Марсель для Шахтера – не самый плохой вариант»
Олег Шелаев Марсель Лига Европы Шахтер Донецк
Источник UA-Football
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
Другие виды | 18 декабря 2023, 11:09 0
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты

Турнир проходит с 29 ноября по 17 декабря в Дании, Норвегии и Швеции

Соперники для Лунина и Зинченко. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол | 18 декабря 2023, 13:20 32
Соперники для Лунина и Зинченко. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
Соперники для Лунина и Зинченко. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевки весенней стадии ЛЧ

Мирча Луческу не возглавит французский гранд. Известна причина
Футбол | 18.12.2023, 11:36
Мирча Луческу не возглавит французский гранд. Известна причина
Мирча Луческу не возглавит французский гранд. Известна причина
Источник: Виктор Скрипник вскоре подпишет контракт с новым клубом
Футбол | 18.12.2023, 15:44
Источник: Виктор Скрипник вскоре подпишет контракт с новым клубом
Источник: Виктор Скрипник вскоре подпишет контракт с новым клубом
Задача не выполнена. Украина U-20 драматично проиграла решающий матч на ЧМ
Хоккей | 17.12.2023, 22:48
Задача не выполнена. Украина U-20 драматично проиграла решающий матч на ЧМ
Задача не выполнена. Украина U-20 драматично проиграла решающий матч на ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Напряженный финал. Определен победитель ЧМ-2023 по гандболу среди женщин
Напряженный финал. Определен победитель ЧМ-2023 по гандболу среди женщин
17.12.2023, 21:45
Другие виды
ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен
ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен
16.12.2023, 18:43 8
Футбол
Лучшее выступление кипера, которое я видел. Фаны Бенфики – про игру Трубина
Лучшее выступление кипера, которое я видел. Фаны Бенфики – про игру Трубина
18.12.2023, 08:20 8
Футбол
ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону
ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону
17.12.2023, 07:45 2
Футбол
Лунин удивил Переса. Андрею хотят предложить контракт до 2028 года
Лунин удивил Переса. Андрею хотят предложить контракт до 2028 года
16.12.2023, 16:38 8
Футбол
Кто получил 9.0? Стала известна оценка Лунина за матч Реал – Вильярреал
Кто получил 9.0? Стала известна оценка Лунина за матч Реал – Вильярреал
18.12.2023, 01:35 2
Футбол
«Поначалу его трясло». Коуч Бенфики расхвалил Трубина после матча с Брагой
«Поначалу его трясло». Коуч Бенфики расхвалил Трубина после матча с Брагой
18.12.2023, 07:59
Футбол
Определен соперник для Шахтера. Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы
Определен соперник для Шахтера. Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы
18.12.2023, 14:20 58
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем