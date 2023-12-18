«45 на 55». Экс-игрок Шахтера оценил шансы горняков в матчах с Марселем

Сегодня определился соперник «Шахтера» в 1/8 финала Лиги Европы. Им стал французский «Марсель».

Бывший игрок донецкой команды Олег Шелаев считает «Марсель» фаворитом в противостоянии с «горняками», но оценивает их преимущество невысоко.

– Исходя из различных имеющихся вариантов этого соперника я относил ко второй категории. Ведь среди возможных кандидатов из числа наиболее опасных для «Шахтера», были клубы из первой. Была еще и третья категория, в которой, в частности, находились менее грозные «Тулуза», «Карабах». Что касается «Марселя», то с точки зрения серьезного уровня французского чемпионата этот соперник достаточно неудобный. К тому же, учитывая тот факт, что «Шахтеру» придется играть с французами после двухмесячного зимнего перерыва, больше шансов будет иметь «Марсель». Правда, его преимущество оцениваю не столь высоко – 55 на 45 процентов.

– Что знаете о «Марселе» в целом?

– Сейчас эта команда находится рядом с ведущей группой соперников в турнирной таблице чемпионата Франции, отставая от третьего места лишь на четыре очка. Когда-то «Марсель» был победителем Лиги чемпионов, в его составе играло немало известных звезд. Впрочем, во Франции достаточно команд, которые в разные годы выступали в финале еврокубковых турниров. Кроме «Марселя», который выигрывал самые престижные клубные соревнования континента, в решающих поединках за почетный трофей вели спор и другие представители Франции – «Сент-Этьен», «Бастия», «Бордо», «Монако», «Пари Сен-Жермен»... Однако именно «Марсель» по продуктивности выступлений в еврокубках считается во французском футболе самым авторитетным.