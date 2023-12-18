«Клуб с пустой комнатой для трофеев»: Моуриньо затаил обиду на Тоттенхэм

Португальский тренер Жозе Моуриньо вспомнил свой период работы в «Тоттенхэме» в 2019-2021 годах и рассказал, насколько обидно ему было, когда его уволили из клуба.

«Когда уходишь, всегда чувствуешь себя так себе. Я говорил, что тренер, которого никогда не увольняли, – не тренер. Но есть разница, когда ты уходишь сам, а когда – по решению клуба. Самая дурацкая ситуация произошла в клубе с пустой комнатой для трофеев. И меня уволили за два дня до финала (на самом деле за шесть. – Прим.). Вот это был случай, когда я подумал: «Да ладно». «Тоттенхэм» никогда не выигрывал, а до финала оставалось два дня, но я не смог принять в нем участия. Вот это увольнение плохо пахнет», – поделился Моуриньо с Obi One Podcast.

Напомним, что португальский тренер был уволен из «Тоттенхэма» за несколько дней до финала Кубка лиги-2021, который «шпоры» под руководством Райана Мэйсона в итоге проиграли «Манчестер Сити» (0:1).