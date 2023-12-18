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  4. «Клуб с пустой комнатой для трофеев»: Моуриньо затаил обиду на Тоттенхэм
Англия
18 декабря 2023, 15:25 |
516
1

«Клуб с пустой комнатой для трофеев»: Моуриньо затаил обиду на Тоттенхэм

Португальцу не дает покоя, как с ним поступили в апреле 2021 года

18 декабря 2023, 15:25 |
516
1
«Клуб с пустой комнатой для трофеев»: Моуриньо затаил обиду на Тоттенхэм
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Португальский тренер Жозе Моуриньо вспомнил свой период работы в «Тоттенхэме» в 2019-2021 годах и рассказал, насколько обидно ему было, когда его уволили из клуба.

«Когда уходишь, всегда чувствуешь себя так себе. Я говорил, что тренер, которого никогда не увольняли, – не тренер. Но есть разница, когда ты уходишь сам, а когда – по решению клуба. Самая дурацкая ситуация произошла в клубе с пустой комнатой для трофеев. И меня уволили за два дня до финала (на самом деле за шесть. – Прим.). Вот это был случай, когда я подумал: «Да ладно». «Тоттенхэм» никогда не выигрывал, а до финала оставалось два дня, но я не смог принять в нем участия. Вот это увольнение плохо пахнет», – поделился Моуриньо с Obi One Podcast.

Напомним, что португальский тренер был уволен из «Тоттенхэма» за несколько дней до финала Кубка лиги-2021, который «шпоры» под руководством Райана Мэйсона в итоге проиграли «Манчестер Сити» (0:1).

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Жозе Моуриньо Тоттенхэм отставка
Источник YouTube
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Комментарии 1
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rozalievka
Что ему тут обидного?) Это же его работа такая.. получать бабло за увольнение.. все же знают это.. Вот Рома только понимает что увольнять не нужно.. потому что на место Жоже придяет тоже самый физрук.. который с этим составом ничего не сделает.. Так лучше деньги за розрыв контракта оставить в клубе.. Потому что Лучших результатов им не добится.. не тот клуб Маур выбрал для зароботка)
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