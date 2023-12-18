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Англия
18 декабря 2023, 14:13 |
785
0

Звезда Манчестер Сити стал жертвой ограбления

Злоумышленники проникнули в дом в Болдерберге и перевернули в нем все вверх тормашками

18 декабря 2023, 14:13 |
785
0
Звезда Манчестер Сити стал жертвой ограбления
Instagram. Кевин Де Брюйне с семьей

Неприятную новость узнал полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне, восстановившийся после травмы и отправившийся в составе команды в Саудовскую Аравию на Клубный чемпионат мира.

Его жена Мишель, наведавшись в родную Бельгию, обнаружила, что их особняк в Болдерберге вскрыт и в нем побывали грабители.

«На момент ограбления никто в доме не находился. Все было перевернуто с ног на голову, поэтому пока не совсем понятно, что именно было украдено. Но на первый взгляд выглядит, что злоумышленники делали акцент на ювелирных изделиях. Расследование того, что произошло, еще продолжается. На место уже прибыла судебно-медицинская лаборатория для проведения следственного эксперимента, затем будет осмотр помещения и допрос соседей. Пока мы не знаем, кто злоумышленники», – говорится в заявлении местной полиции.

Отметим, что футболист в 2015 году купил 70 соток земли под застройку, а в феврале 2019-го была сдана готовая вилла из натурального белого камня с бассейном, джакузи и своей баскетбольной площадкой. Де Брюйне с семьей останавливаются здесь, когда приезжают домой. Несмотря на то, что Кевин выступает за пределами родной страны с 2012 года, после завершения карьеры он думает осесть именно в Бельгии.

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Кевин де Брюйне Манчестер Сити клубный чемпионат мира по футболу ограбление lifestyle
Источник Het Laatste Nieuws
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