Цуренко настроена вернуться в сборную Украины и сыграть на Олимпиаде

Украинская теннисистка Леся Цуренко отреагировала на информацию о том, что в ближайшие 4 года управлять сборной Украины на турнире Билли Джин Кинг будет Фонд Элины Свитолиной.

«Я знала об этом решении за некоторое время до официального объявления и отношусь к нему очень позитивно. Это что-то такое новое и свежее для украинского тенниса, для женской сборной. Я думаю, это должно дать значительный толчок в развитии».

«Увидим ли мы теперь Лесю Цуренко в сборной? Думаю, что увидим (смеется). Конечно я буду очень счастлива, если меня пригласят в сборную в следующем году. Я буду очень рада принять участие и стать частью команды в матчах Кубка Билли Джин Кинг, а в перспективе и сыграть на Олимпиаде в Париже».

«Конечно мы понимаем, что с Олимпиадой пока есть нюансы, но если наша команда будет принимать участие в играх, то я планирую там выступить», – сказала Цуренко.

Теннисистка не играла за сборную с 2020 года.