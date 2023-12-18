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Теннис в Украине
18 декабря 2023, 13:49 | Обновлено 18 декабря 2023, 13:50
407
0

Цуренко настроена вернуться в сборную Украины и сыграть на Олимпиаде

Теннисистка несколько лет не играла за сборную

18 декабря 2023, 13:49 | Обновлено 18 декабря 2023, 13:50
407
0
Цуренко настроена вернуться в сборную Украины и сыграть на Олимпиаде
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко отреагировала на информацию о том, что в ближайшие 4 года управлять сборной Украины на турнире Билли Джин Кинг будет Фонд Элины Свитолиной.

«Я знала об этом решении за некоторое время до официального объявления и отношусь к нему очень позитивно. Это что-то такое новое и свежее для украинского тенниса, для женской сборной. Я думаю, это должно дать значительный толчок в развитии».

«Увидим ли мы теперь Лесю Цуренко в сборной? Думаю, что увидим (смеется). Конечно я буду очень счастлива, если меня пригласят в сборную в следующем году. Я буду очень рада принять участие и стать частью команды в матчах Кубка Билли Джин Кинг, а в перспективе и сыграть на Олимпиаде в Париже».

«Конечно мы понимаем, что с Олимпиадой пока есть нюансы, но если наша команда будет принимать участие в играх, то я планирую там выступить», – сказала Цуренко.

Теннисистка не играла за сборную с 2020 года.

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Источник Большой теннис Украины
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