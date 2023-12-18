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  4. В Севилье открестились от переговоров с главным тренером Спартака
Испания
18 декабря 2023, 13:36 |
662
0

В Севилье открестились от переговоров с главным тренером Спартака

Гильермо Абаскаль работает на россии с лета 2022 года

18 декабря 2023, 13:36 |
662
0
В Севилье открестились от переговоров с главным тренером Спартака
Getty Images/Global Images Ukraine. Гильермо Абаскаль

Испанские СМИ сообщили, что одним из главных кандидатов на пост главного тренера «Севильи» вместо уволенного Диего Алонсо является Гильермо Абаскаль, с лета 2022 года возглавляющий московский «спартак».

Такой информацией владел портал Vamos Mi Sevilla. Правда, в самом клубе уже успели опровергнуть какие-либо переговоры со специалистом. «То, что Абаскаль находится в списке кандидатов на пост главного тренера «Севильи», неправда», - сказал директор «Севильи» по связям со СМИ Альваро Рамирес.

В то же время портал Todofichajes утверждает, что новым тренером андалусийцев станет экс-наставник «Валенсии», «Атлетико», «Уотфорда» Кике Санчес Флорес, переговоры с которым якобы находятся на продвинутой стадии. О назначении 58-летнего специалиста может быть объявлено уже в ближайшие дни.

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Источник Todofichajes.com
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