В Севилье открестились от переговоров с главным тренером Спартака

Испанские СМИ сообщили, что одним из главных кандидатов на пост главного тренера «Севильи» вместо уволенного Диего Алонсо является Гильермо Абаскаль, с лета 2022 года возглавляющий московский «спартак».

Такой информацией владел портал Vamos Mi Sevilla. Правда, в самом клубе уже успели опровергнуть какие-либо переговоры со специалистом. «То, что Абаскаль находится в списке кандидатов на пост главного тренера «Севильи», неправда», - сказал директор «Севильи» по связям со СМИ Альваро Рамирес.

В то же время портал Todofichajes утверждает, что новым тренером андалусийцев станет экс-наставник «Валенсии», «Атлетико», «Уотфорда» Кике Санчес Флорес, переговоры с которым якобы находятся на продвинутой стадии. О назначении 58-летнего специалиста может быть объявлено уже в ближайшие дни.