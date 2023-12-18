СУАРЕС – о переходе Неймара в ПСЖ: «Говорили ему, что это ошибка»

Экс-форвард «Барселоны» Луис Суарес считает, что его бывший партнер по каталонскому клубу Неймар совершил ошибку, перейдя в ПСЖ в 2017 году.

«Мы с Месси и Неймаром были очень хорошими друзьями и знали, что если будем выполнять свои роли на поле, то сделаем «Барселону» великой. И если у одного из нас не получалась игра, то двое других делали разницу. У нас было потрясающее взаимопонимание.

Мы с Лео говорили ему, что переход в ПСЖ – это ошибка. Если Ней хотел быть лучшим, ему нужно было оставаться с Месси. Но он принял другое решение, и оно оставило зияющую дыру в команде», – отметил Суарес.

Добавим, что Неймар выиграл 12 трофеев в составе ПСЖ, в том числе став пятикратным чемпионом Франции.