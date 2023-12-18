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Франция
18 декабря 2023, 13:18 | Обновлено 18 декабря 2023, 13:19
1134
0

СУАРЕС – о переходе Неймара в ПСЖ: «Говорили ему, что это ошибка»

Бразилец выиграл в составе парижского клуба 12 трофеев

18 декабря 2023, 13:18 | Обновлено 18 декабря 2023, 13:19
1134
0
СУАРЕС – о переходе Неймара в ПСЖ: «Говорили ему, что это ошибка»
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-форвард «Барселоны» Луис Суарес считает, что его бывший партнер по каталонскому клубу Неймар совершил ошибку, перейдя в ПСЖ в 2017 году.

«Мы с Месси и Неймаром были очень хорошими друзьями и знали, что если будем выполнять свои роли на поле, то сделаем «Барселону» великой. И если у одного из нас не получалась игра, то двое других делали разницу. У нас было потрясающее взаимопонимание.

Мы с Лео говорили ему, что переход в ПСЖ – это ошибка. Если Ней хотел быть лучшим, ему нужно было оставаться с Месси. Но он принял другое решение, и оно оставило зияющую дыру в команде», – отметил Суарес.

Добавим, что Неймар выиграл 12 трофеев в составе ПСЖ, в том числе став пятикратным чемпионом Франции.

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Луис Суарес Неймар Лионель Месси ПСЖ Барселона
Источник Goal.com
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