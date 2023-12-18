Заря еще не определилась с новым тренером. Но есть фаворит
Раймонд Аттевелд может возглавить команду
«Заря» пока не сообщила, кто будет работать с командой во второй части сезона, однако одним из кандидатов называют Раймонда Аттевелда, бывшего помощника наставника Патрика ван Леувена.
Сообщается, что Аттевелд является фаворитом для президента клуба Евгения Геллера. Переговоры между сторонами пока не начались.
При этом «Зарю», которую летом покинул ван Леувен, в нынешнем сезоне уже тренировали Ненад Лалатович, Валерий Кривенцов и Юрий Коваль.
Команда уже вылетела из еврокубков, а в чемпионате Украины занимает 14-е место.
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