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Украина. Премьер лига
18 декабря 2023, 13:13 | Обновлено 18 декабря 2023, 13:49
1453
0

Заря еще не определилась с новым тренером. Но есть фаворит

Раймонд Аттевелд может возглавить команду

18 декабря 2023, 13:13 | Обновлено 18 декабря 2023, 13:49
1453
0
Заря еще не определилась с новым тренером. Но есть фаворит
ФК Шахтер. Раймонд Аттельвелд

«Заря» пока не сообщила, кто будет работать с командой во второй части сезона, однако одним из кандидатов называют Раймонда Аттевелда, бывшего помощника наставника Патрика ван Леувена.

Сообщается, что Аттевелд является фаворитом для президента клуба Евгения Геллера. Переговоры между сторонами пока не начались.

При этом «Зарю», которую летом покинул ван Леувен, в нынешнем сезоне уже тренировали Ненад Лалатович, Валерий Кривенцов и Юрий Коваль.

Команда уже вылетела из еврокубков, а в чемпионате Украины занимает 14-е место.

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Раймонд Аттевелд Заря Луганск Украинская Премьер-лига
Источник ТаТоТаке
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