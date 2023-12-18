Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО, ВИДЕО. Ровно год назад сборная Аргентины стала чемпионом мира
Чемпионат мира
18 декабря 2023, 13:01 |
493
0

ФОТО, ВИДЕО. Ровно год назад сборная Аргентины стала чемпионом мира

Судьба трофея решилась в серии пенальти

18 декабря 2023, 13:01 |
493
0
ФОТО, ВИДЕО. Ровно год назад сборная Аргентины стала чемпионом мира
Getty Images/Global Images Ukraine

Ровно год назад, 18 декабря 2022 года, в Катаре прошел финал чемпионата мира по футболу.

В решающем поединке сошлись сборные Аргентины и Франции, ведомые своими лидерами – Лионелем Месси и Килианом Мбаппе. Финал получился на славу – аргентинцы усилиями Месси и Ди Марии забили дважды в первом тайме, но после перерыва в течение двух минут Мбаппе оформил дубль и сравнял счет.

В экстра-таймах команды обменялись забитыми мячами – Месси оформил дубль, а Мбаппе хет-трик. В итоге судьба трофея решилась в серии пенальти, где удачливее оказались южноамериканцы – «альби-селесте» реализовали все свои попытки, а у французов «смазали» Коман и Тчуамени. Таким образом, Аргентина стала трехкратным чемпионом мира.

По теме:
СУАРЕС – о переходе Неймара в ПСЖ: «Говорили ему, что это ошибка»
СКАЛОНИ – о роли Месси в сборной: «Также по-своему руководит командой»
Забил 180-й. Мбаппе вышел на 8-е место среди голеадоров Лиги 1 в истории
ЧМ-2022 по футболу Аргентина - Франция сборная Аргентины по футболу сборная Франции по футболу Килиан Мбаппе Лионель Месси Анхель Ди Мария
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто получил 9.0? Стала известна оценка Лунина за матч Реал – Вильярреал
Футбол | 18 декабря 2023, 01:35 2
Кто получил 9.0? Стала известна оценка Лунина за матч Реал – Вильярреал
Кто получил 9.0? Стала известна оценка Лунина за матч Реал – Вильярреал

17 декабря «сливочные» обыграли «желтую субмарину» со счетом 4:1

А так можно было? Россиянка вместо матча с Костюк сыграла финал с мужчиной
Теннис | 17 декабря 2023, 16:40 1
А так можно было? Россиянка вместо матча с Костюк сыграла финал с мужчиной
А так можно было? Россиянка вместо матча с Костюк сыграла финал с мужчиной

Конечно же, Мирра Андреева проиграла

ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
Другие виды | 18.12.2023, 11:09
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
Лучшими ассистентами УПЛ в 2023 году стали Буяльский и Пихаленок
Футбол | 18.12.2023, 11:57
Лучшими ассистентами УПЛ в 2023 году стали Буяльский и Пихаленок
Лучшими ассистентами УПЛ в 2023 году стали Буяльский и Пихаленок
Жена Ярослава Ракицкого отреагировала на критику в сторону своего мужа
Футбол | 18.12.2023, 10:30
Жена Ярослава Ракицкого отреагировала на критику в сторону своего мужа
Жена Ярослава Ракицкого отреагировала на критику в сторону своего мужа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный не доиграл. Матч Борнмут – Лутон Таун перенесен
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный не доиграл. Матч Борнмут – Лутон Таун перенесен
16.12.2023, 19:05 6
Футбол
ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен
ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен
16.12.2023, 18:43 8
Футбол
Двадцать лет спустя. 10 самых дорогих трансферов сезона-2003/04
Двадцать лет спустя. 10 самых дорогих трансферов сезона-2003/04
17.12.2023, 08:10 4
Футбол
ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону
ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону
17.12.2023, 07:45 2
Футбол
Ленцерхайде. Меркушина – в топ-10 персьюта на Кубке мира
Ленцерхайде. Меркушина – в топ-10 персьюта на Кубке мира
16.12.2023, 14:20 15
Биатлон
Лунин удивил Переса. Андрею хотят предложить контракт до 2028 года
Лунин удивил Переса. Андрею хотят предложить контракт до 2028 года
16.12.2023, 16:38 8
Футбол
«Есть вещи, которые он делает плохо». Прогноз Холифилда на бой Усик – Фьюри
«Есть вещи, которые он делает плохо». Прогноз Холифилда на бой Усик – Фьюри
16.12.2023, 14:56 1
Бокс
ВИДЕО. В Реале состоялся рождественский ужин. Пригласили ли Лунина?
ВИДЕО. В Реале состоялся рождественский ужин. Пригласили ли Лунина?
16.12.2023, 09:50 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем