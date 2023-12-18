ФОТО, ВИДЕО. Ровно год назад сборная Аргентины стала чемпионом мира

Ровно год назад, 18 декабря 2022 года, в Катаре прошел финал чемпионата мира по футболу.

В решающем поединке сошлись сборные Аргентины и Франции, ведомые своими лидерами – Лионелем Месси и Килианом Мбаппе. Финал получился на славу – аргентинцы усилиями Месси и Ди Марии забили дважды в первом тайме, но после перерыва в течение двух минут Мбаппе оформил дубль и сравнял счет.

В экстра-таймах команды обменялись забитыми мячами – Месси оформил дубль, а Мбаппе хет-трик. В итоге судьба трофея решилась в серии пенальти, где удачливее оказались южноамериканцы – «альби-селесте» реализовали все свои попытки, а у французов «смазали» Коман и Тчуамени. Таким образом, Аргентина стала трехкратным чемпионом мира.