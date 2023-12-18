Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Шахтере назвали сумму, которую клуб получит за товарищеский матч в Японии
Украина. Премьер лига
18 декабря 2023, 12:47 |
1128
0

В Шахтере назвали сумму, которую клуб получит за товарищеский матч в Японии

Все заработанные средства за игру с «Ависпой» будут направлены на благотворительность

18 декабря 2023, 12:47 |
1128
0
В Шахтере назвали сумму, которую клуб получит за товарищеский матч в Японии
Трибуна. Юрий Свиридов

В эти минуты проходит благотворительный матч между донецким «Шахтером» и японской «Ависпой Фукуока». По состоянию на 30-ю минуту счет во встрече – 1:0 в пользу «горняков».

До начала поединка директор по стратегическому развитию «Шахтера» Юрий Свиридов рассказал о финансовом и социальном аспектах игры.

– Как возникла идея провести благотворительный матч в Японии?

– Мы начали работать в этом направлении с началом полномасштабного вторжения. Первый благотворительный матч сыграли в начале апреля против «Олимпиакоса», а в этом году была игра с «Тоттенхэмом» в Лондоне. После этого к нам обратились из представительства миссии ООН, а к ним в свою очередь обратились из Японии. Это компания Apaman, которая занимается строительством и помогает украинцам. Они строили что-то в Буче и Ирпене.

Компания искала команду, чтобы сыграть товарищеский матч. Увидели, как мы играли с «Тоттенхэмом», после этого мы активно начали общаться. Для нас было непросто принять это решение, ведь игру планировали провести в конце сезона, когда все уже истощены. Но мы пошли на этот шаг. Это впервые в истории, когда мы играем еще после завершения официальных матчей. У игроков будет меньше отдыха. Но мы договорились, что едем.

Позже в компании Apaman узнали, что мы помогали Японии. В 2011 году клуб перечислил 1 миллион долларов японскому посольству в Киеве после землетрясения. Поэтому для них тоже было важно сделать что-то для Украины.

– Планирует ли клуб дальше развивать сотрудничество с японским футболом?

– Все же это не стратегическое событие, чтобы мы планировали развивать рынок в Японии. Но мы должны использовать эту возможность для дальнейшего развития бренда. Все может произойти – мы уже знаем их, они знают нас. Как в случае с «Тоттенхэмом» – мы сыграли с ними, а после этого на нас вышло японцы. Возможно, после игры с «Ависпа Фукуока» что-то снова случится.

– Можете уже назвать сумму, которую удастся получить на благотворительность за этот матч?

– Пока не знаем, как это было и в случае с «Тоттенхэмом». Тогда мы надеялись, что это будет 100-200 тысяч долларов, а получилось так, что нам перечислили почти 522 тысячи евро.

В этом случае организаторы сказали, что рассчитывают на 2 миллиона долларов. 85% этих средств должны пойти на миссию ООН по миграции и 15% пойдут на Shakhtar Social, как и в случае с «Тоттенхэмом».

По теме:
Лучшей командой УПЛ в 2023 году стал Шахтер
Жеребьевка ЛЕ: для Шахтера лучший выбор Карабах или кто-то из французов
Последняя игра года. Состав Шахтера на матч в Японии
товарищеские матчи благотворительные матчи Шахтер Донецк контрольные матчи УПЛ Ависпа Фукуока Юрий Свиридов финансы
Источник Трибуна
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прогресс нашей женской команды, доминация Бреза-Буше и Йоханнеса Бё
Биатлон | 18 декабря 2023, 07:22 8
Прогресс нашей женской команды, доминация Бреза-Буше и Йоханнеса Бё
Прогресс нашей женской команды, доминация Бреза-Буше и Йоханнеса Бё

Обзор главных событий третьего этапа Кубка мира по биатлону

А так можно было? Россиянка вместо матча с Костюк сыграла финал с мужчиной
Теннис | 17 декабря 2023, 16:40 1
А так можно было? Россиянка вместо матча с Костюк сыграла финал с мужчиной
А так можно было? Россиянка вместо матча с Костюк сыграла финал с мужчиной

Конечно же, Мирра Андреева проиграла

Лучшими ассистентами УПЛ в 2023 году стали Буяльский и Пихаленок
Футбол | 18.12.2023, 11:57
Лучшими ассистентами УПЛ в 2023 году стали Буяльский и Пихаленок
Лучшими ассистентами УПЛ в 2023 году стали Буяльский и Пихаленок
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
Другие виды | 18.12.2023, 11:09
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда
Футбол | 17.12.2023, 14:28
ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда
ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен
ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен
16.12.2023, 18:43 8
Футбол
ФОТО. Сын игрока Шахтера учится в одном классе с сестрой Холанда
ФОТО. Сын игрока Шахтера учится в одном классе с сестрой Холанда
17.12.2023, 01:06 8
Футбол
ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону
ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону
17.12.2023, 07:45 2
Футбол
Ленцерхайде. Меркушина – в топ-10 персьюта на Кубке мира
Ленцерхайде. Меркушина – в топ-10 персьюта на Кубке мира
16.12.2023, 14:20 15
Биатлон
Двадцать лет спустя. 10 самых дорогих трансферов сезона-2003/04
Двадцать лет спустя. 10 самых дорогих трансферов сезона-2003/04
17.12.2023, 08:10 4
Футбол
Отец Тайсона Фьюри рассказал о разнице между сыном и Александром Усиком
Отец Тайсона Фьюри рассказал о разнице между сыном и Александром Усиком
17.12.2023, 12:18 1
Бокс
Кто получил 9.0? Стала известна оценка Лунина за матч Реал – Вильярреал
Кто получил 9.0? Стала известна оценка Лунина за матч Реал – Вильярреал
18.12.2023, 01:35 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный не доиграл. Матч Борнмут – Лутон Таун перенесен
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный не доиграл. Матч Борнмут – Лутон Таун перенесен
16.12.2023, 19:05 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем