В Шахтере назвали сумму, которую клуб получит за товарищеский матч в Японии

В эти минуты проходит благотворительный матч между донецким «Шахтером» и японской «Ависпой Фукуока». По состоянию на 30-ю минуту счет во встрече – 1:0 в пользу «горняков».

До начала поединка директор по стратегическому развитию «Шахтера» Юрий Свиридов рассказал о финансовом и социальном аспектах игры.

– Как возникла идея провести благотворительный матч в Японии?

– Мы начали работать в этом направлении с началом полномасштабного вторжения. Первый благотворительный матч сыграли в начале апреля против «Олимпиакоса», а в этом году была игра с «Тоттенхэмом» в Лондоне. После этого к нам обратились из представительства миссии ООН, а к ним в свою очередь обратились из Японии. Это компания Apaman, которая занимается строительством и помогает украинцам. Они строили что-то в Буче и Ирпене.

Компания искала команду, чтобы сыграть товарищеский матч. Увидели, как мы играли с «Тоттенхэмом», после этого мы активно начали общаться. Для нас было непросто принять это решение, ведь игру планировали провести в конце сезона, когда все уже истощены. Но мы пошли на этот шаг. Это впервые в истории, когда мы играем еще после завершения официальных матчей. У игроков будет меньше отдыха. Но мы договорились, что едем.

Позже в компании Apaman узнали, что мы помогали Японии. В 2011 году клуб перечислил 1 миллион долларов японскому посольству в Киеве после землетрясения. Поэтому для них тоже было важно сделать что-то для Украины.

– Планирует ли клуб дальше развивать сотрудничество с японским футболом?

– Все же это не стратегическое событие, чтобы мы планировали развивать рынок в Японии. Но мы должны использовать эту возможность для дальнейшего развития бренда. Все может произойти – мы уже знаем их, они знают нас. Как в случае с «Тоттенхэмом» – мы сыграли с ними, а после этого на нас вышло японцы. Возможно, после игры с «Ависпа Фукуока» что-то снова случится.

– Можете уже назвать сумму, которую удастся получить на благотворительность за этот матч?

– Пока не знаем, как это было и в случае с «Тоттенхэмом». Тогда мы надеялись, что это будет 100-200 тысяч долларов, а получилось так, что нам перечислили почти 522 тысячи евро.

В этом случае организаторы сказали, что рассчитывают на 2 миллиона долларов. 85% этих средств должны пойти на миссию ООН по миграции и 15% пойдут на Shakhtar Social, как и в случае с «Тоттенхэмом».