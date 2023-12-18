ФОТО. Форвард Динамо проводит отпуск с друзьями в Буковеле

После завершения первой части сезона футболисты клубов УПЛ могут наслаждаться отдыхом и набираться сил перед решающим этапом сезона в чемпионате Украины.

Нападающий «Динамо» Владислав Ванат отправился в Буковель, где проводит время в компании друзей детства. Один из них поделился фото в соцсетях.

Как отмечал сам форвард после матча с «Оболонью» (2:0), в Буковель он заедет буквально на пару дней, а основную часть отпуска проведет дома с родными в Камянец-Подольском.