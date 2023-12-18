Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Форвард Динамо проводит отпуск с друзьями в Буковеле
Украина. Премьер лига
18 декабря 2023, 11:40 |
3667
1

ФОТО. Форвард Динамо проводит отпуск с друзьями в Буковеле

Владислав Ванат наслаждается горными пейзажами

18 декабря 2023, 11:40 |
3667
1
ФОТО. Форвард Динамо проводит отпуск с друзьями в Буковеле
ФК Динамо. Владислав Ванат

После завершения первой части сезона футболисты клубов УПЛ могут наслаждаться отдыхом и набираться сил перед решающим этапом сезона в чемпионате Украины.

Нападающий «Динамо» Владислав Ванат отправился в Буковель, где проводит время в компании друзей детства. Один из них поделился фото в соцсетях.

Как отмечал сам форвард после матча с «Оболонью» (2:0), в Буковель он заедет буквально на пару дней, а основную часть отпуска проведет дома с родными в Камянец-Подольском.

По теме:
Лучшим бомбардиром УПЛ в 2023 году стал Владислав Ванат
Форвард Динамо рассказал о самых сложных соперниках в сезоне УПЛ
В Полесье не перейдет. Хавбек Динамо отправится на сборы с киевлянами
Владислав Ванат Динамо Киев отпуск Буковель lifestyle
Источник Instagram
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда
Футбол | 17 декабря 2023, 14:28 18
ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда
ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда

Михаил продолжает обострять игру «Челси»

ФОТО, ВИДЕО. Ровно год назад сборная Аргентины стала чемпионом мира
Футбол | 18 декабря 2023, 13:01 0
ФОТО, ВИДЕО. Ровно год назад сборная Аргентины стала чемпионом мира
ФОТО, ВИДЕО. Ровно год назад сборная Аргентины стала чемпионом мира

Судьба трофея решилась в серии пенальти

Лучшее выступление кипера, которое я видел. Фаны Бенфики – про игру Трубина
Футбол | 18.12.2023, 08:20
Лучшее выступление кипера, которое я видел. Фаны Бенфики – про игру Трубина
Лучшее выступление кипера, которое я видел. Фаны Бенфики – про игру Трубина
Организатор турнира: «Костюк стали поступать угрозы, она отказалась играть»
Теннис | 18.12.2023, 07:30
Организатор турнира: «Костюк стали поступать угрозы, она отказалась играть»
Организатор турнира: «Костюк стали поступать угрозы, она отказалась играть»
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
Другие виды | 18.12.2023, 11:09
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Умник
Он родом с очень красивого города Каменец-Подольского.
Красивая у нас страна. 
Ответить
+3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен
ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен
16.12.2023, 18:43 8
Футбол
В бизнес-школах будут рассказывать о Шахтере. Фаны Челси – про игру Мудрика
В бизнес-школах будут рассказывать о Шахтере. Фаны Челси – про игру Мудрика
17.12.2023, 07:40 38
Футбол
Лунин удивил Переса. Андрею хотят предложить контракт до 2028 года
Лунин удивил Переса. Андрею хотят предложить контракт до 2028 года
16.12.2023, 16:38 8
Футбол
Отец Тайсона Фьюри рассказал о разнице между сыном и Александром Усиком
Отец Тайсона Фьюри рассказал о разнице между сыном и Александром Усиком
17.12.2023, 12:18 1
Бокс
Ленцерхайде. Меркушина – в топ-10 персьюта на Кубке мира
Ленцерхайде. Меркушина – в топ-10 персьюта на Кубке мира
16.12.2023, 14:20 15
Биатлон
ФОТО. Сын игрока Шахтера учится в одном классе с сестрой Холанда
ФОТО. Сын игрока Шахтера учится в одном классе с сестрой Холанда
17.12.2023, 01:06 8
Футбол
Лунин пропустил один мяч. Реал разгромил Вильярреал и стал лидером Ла Лиги
Лунин пропустил один мяч. Реал разгромил Вильярреал и стал лидером Ла Лиги
17.12.2023, 23:59 5
Футбол
В Шахтере назвали самого нежелательного соперника в Лиге Европы
В Шахтере назвали самого нежелательного соперника в Лиге Европы
17.12.2023, 10:52 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем