Украина. Премьер лига18 декабря 2023, 11:40 |
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ФОТО. Форвард Динамо проводит отпуск с друзьями в Буковеле
Владислав Ванат наслаждается горными пейзажами
18 декабря 2023, 11:40 |
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После завершения первой части сезона футболисты клубов УПЛ могут наслаждаться отдыхом и набираться сил перед решающим этапом сезона в чемпионате Украины.
Нападающий «Динамо» Владислав Ванат отправился в Буковель, где проводит время в компании друзей детства. Один из них поделился фото в соцсетях.
Как отмечал сам форвард после матча с «Оболонью» (2:0), в Буковель он заедет буквально на пару дней, а основную часть отпуска проведет дома с родными в Камянец-Подольском.
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