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  4. «Случился сбой». Тренер Зари не знает, продолжит ли работу с командой
Украина. Премьер лига
18 декабря 2023, 11:48 |
916
0

«Случился сбой». Тренер Зари не знает, продолжит ли работу с командой

Юрий Коваль ждет решение клуба

18 декабря 2023, 11:48 |
916
0
«Случился сбой». Тренер Зари не знает, продолжит ли работу с командой
ФК Заря. Юрий Коваль

Наставник «Зари» Юрий Коваль не знает, продолжит ли он работу с командой во второй части сезона. После ухода Патрика ван Леувена в сезоне с командой успели поработать Ненад Лалатович, Валерий Кривенцов и Юрий Коваль.

– Будете ли вы дальше работать тренером?
– Это вопрос, прежде всего, к руководству. Я готов работать на любой должности. Скажу откровенно – я получил удовольствие от работы. Силы и опыт есть. Время покажет. Возможно, нужна, как говорится, свежая кровь. Нужен вектор развития на несколько шагов вперед. Так было всегда. Так было с Вернидубом, когда правильно подобрали тренера. Так было и со Скрипником и Патриком ван Леувеном. То, что произошло сейчас – это сбой.

Но он зависел не сколько от тренерского штаба, а сколько от смены поколений, от смены состава. Не хватило времени на стабилизацию этих действий.

Команда завершила первую часть сезона УПЛ на 14-й позиции.

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Источник ФК Заря Луганск
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