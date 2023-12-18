АНЧЕЛОТТИ – о травме Алабы: «Такого в моей карьере еще не было»
У мадридцев из-за разрыва крестообразной связки вылетел уже третий футболист в этом сезоне
Наставник «Реала» Карло Анчелотти высказался о тяжелом повреждении защитника «сливочных» Давида Алабы. Напомним, австриец был заменен на 35-й минуте матча с «Вильярреалом», дальнейшее обследование показало у футболиста разрыв передней крестообразной связки левого колена.
«Жаль, что так произошло, мы очень огорчены – выбыл очередной игрок. В моей карьере никогда еще не было трех «крестов» в течение нескольких месяцев.
Что остается делать команде – продолжать в том же духе. Мы и так добились большего, чем ожидалось. Несмотря на все эти проблемы, команда держит удар. В ближайшие дни посмотрим, что можно предпринять с составом», – отметил наставник.
Напомним, ранее из-за аналогичной травмы на длительные сроки выбыли вратарь Тибо Куртуа и защитник Эдер Милитао.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Турнир проходит с 29 ноября по 17 декабря в Дании, Норвегии и Швеции
Поединок состоится 18 декабря в 22:00 по Киеву