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  4. АНЧЕЛОТТИ – о травме Алабы: «Такого в моей карьере еще не было»
Испания
18 декабря 2023, 11:28 |
368
0

АНЧЕЛОТТИ – о травме Алабы: «Такого в моей карьере еще не было»

У мадридцев из-за разрыва крестообразной связки вылетел уже третий футболист в этом сезоне

18 декабря 2023, 11:28 |
368
0
АНЧЕЛОТТИ – о травме Алабы: «Такого в моей карьере еще не было»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Наставник «Реала» Карло Анчелотти высказался о тяжелом повреждении защитника «сливочных» Давида Алабы. Напомним, австриец был заменен на 35-й минуте матча с «Вильярреалом», дальнейшее обследование показало у футболиста разрыв передней крестообразной связки левого колена.

«Жаль, что так произошло, мы очень огорчены – выбыл очередной игрок. В моей карьере никогда еще не было трех «крестов» в течение нескольких месяцев.

Что остается делать команде – продолжать в том же духе. Мы и так добились большего, чем ожидалось. Несмотря на все эти проблемы, команда держит удар. В ближайшие дни посмотрим, что можно предпринять с составом», – отметил наставник.

Напомним, ранее из-за аналогичной травмы на длительные сроки выбыли вратарь Тибо Куртуа и защитник Эдер Милитао.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид травма колена Давид Алаба Тибо Куртуа Эдер Милитао
Источник Managing Madrid
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