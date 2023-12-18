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Испания
18 декабря 2023, 10:51 | Обновлено 18 декабря 2023, 11:02
646
0

Джуд Беллингем повторил достижение Криштиану Роналду

Англичанин является лучшим бомбардиром Ла Лиги

18 декабря 2023, 10:51 | Обновлено 18 декабря 2023, 11:02
646
0
Джуд Беллингем повторил достижение Криштиану Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Забив в поединке с «Вильярреалом» в рамках 17-го тура Ла Лиги, полузащитник «Реала» Джуд Беллингем повторил достижение пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду.

Для англичанина этот гол стал 13-м за 15 матчей, проведенных в нынешнем сезоне чемпионата Испании. Такой же показатель результативности был у Роналду в 2009-м. Правда, стать лучшим бомбардиром в том сезоне португальцу не удалось – во всех последующих матчах он забил такое же количество мячей, в итоге оказавшись в бомбардирской гонке позади Лионеля Месси (34 гола) и Гонсало Игуаина (27).

Беллингем на данный момент является лучшим бомбардиром Ла Лиги, опережая ближайшего преследователя, Борху Майораля из «Хетафе», на три гола.

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Джуд Беллингем Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Криштиану Роналду лучший бомбардир Борха Майораль Хетафе
Источник ESPN
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