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  4. СКАЛОНИ – о роли Месси в сборной: «Также по-своему руководит командой»
Аргентина
18 декабря 2023, 10:41 |
123
0

СКАЛОНИ – о роли Месси в сборной: «Также по-своему руководит командой»

Лео выступает за национальную команду с 2005 года

18 декабря 2023, 10:41 |
123
0
СКАЛОНИ – о роли Месси в сборной: «Также по-своему руководит командой»
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер Лионель Скалони, приведший сборную Аргентины к званию чемпионов мира на ЧМ-2022 в Катаре, отметил важность фигуры Лионеля Месси в национальной команде.

«Месси тоже по-своему руководит командой, его даже можно назвать вторым тренером. Как капитан он является ее лидером и заводит своих партнеров. Конечно, он также подает пример тем, как обыгрывает своих соперников. Он всегда помогает нам, всегда великолепен в сборной, и тренировать его – одно удовольствие», – отметил наставник в интервью Laureus Spirit of Sport.

Добавим, что Месси выступает за сборную Аргентины с августа 2005 года. За это время Лео провел за «альби-селесте» 180 матчей и забил 106 мячей, помимо звания чемпиона мира, также став обладателем Кубка Америки в 2021-м.

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Лионель Скалони Лионель Месси сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 по футболу Кубок Америки 2021
Источник Laureus
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