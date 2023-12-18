Кака – мимо десятки. Названы лучшие бразильские футболисты в истории
Рейтинг, который всегда будет вызывать споры
Издание FourFourTwo назвало 10 лучших футболистов в истории бразильского футбола.
В десятку лучших вошли девять исполнителей, которые уже завершили карьеру, и лучший бомбардир в истории селесао Неймар. В 2023 году он превзошел Пеле по голам за сборную, но занял в рейтинге всего 9 строчку. В общей сложности Неймар сыграл на трех чемпионатах мира, Пеле – трижды выигрывал мундиаль.
«Ни одна страна не выигрывала больше мужских чемпионатов мира по футболу, чем Бразилия, и ни одна страна не произвела на свет столько элитных футболистов.
Бразилия - пятая по величине страна в мире с населением более 200 миллионов человек. Она славится музыкой и танцами, Карнавалом, пляжами. И, конечно же, футболом.
Поэтому неудивительно, что эта южноамериканская страна экспортировала в европейские лиги больше футболистов, чем любая другая. Почти в каждом элитном клубе континента на определенном этапе было несколько бразильцев.
Чемпионы мира 1958, 1962, 1970, 1994 и 2002 годов, лучшие игроки Бразилии входят в число лучших футболистов в истории. Предлагаем вам взглянуть на лучших из них», – сказано во вступительном комментарии.
Топ-10 бразильских футболистов в истории:
1. Пеле
2. Роналдо
3. Гарринча
4. Роналдиньо
5. Ромарио
6. Ривалдо
7. Зико
8. Жаирзиньо
9. Неймар
10. Сократес
Отметим, что в десятке не нашлось места для Кака (11), Роберто Карлоса (12) и других известных исполнителей.
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Странно.