Кака – мимо десятки. Названы лучшие бразильские футболисты в истории

Издание FourFourTwo назвало 10 лучших футболистов в истории бразильского футбола.

В десятку лучших вошли девять исполнителей, которые уже завершили карьеру, и лучший бомбардир в истории селесао Неймар. В 2023 году он превзошел Пеле по голам за сборную, но занял в рейтинге всего 9 строчку. В общей сложности Неймар сыграл на трех чемпионатах мира, Пеле – трижды выигрывал мундиаль.

«Ни одна страна не выигрывала больше мужских чемпионатов мира по футболу, чем Бразилия, и ни одна страна не произвела на свет столько элитных футболистов.

Бразилия - пятая по величине страна в мире с населением более 200 миллионов человек. Она славится музыкой и танцами, Карнавалом, пляжами. И, конечно же, футболом.

Поэтому неудивительно, что эта южноамериканская страна экспортировала в европейские лиги больше футболистов, чем любая другая. Почти в каждом элитном клубе континента на определенном этапе было несколько бразильцев.

Чемпионы мира 1958, 1962, 1970, 1994 и 2002 годов, лучшие игроки Бразилии входят в число лучших футболистов в истории. Предлагаем вам взглянуть на лучших из них», – сказано во вступительном комментарии.

Топ-10 бразильских футболистов в истории:

1. Пеле

2. Роналдо

3. Гарринча

4. Роналдиньо

5. Ромарио

6. Ривалдо

7. Зико

8. Жаирзиньо

9. Неймар

10. Сократес

Отметим, что в десятке не нашлось места для Кака (11), Роберто Карлоса (12) и других известных исполнителей.