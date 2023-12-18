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Бразилия
18 декабря 2023, 08:40 | Обновлено 18 декабря 2023, 08:43
1481
5

Кака – мимо десятки. Названы лучшие бразильские футболисты в истории

Рейтинг, который всегда будет вызывать споры

18 декабря 2023, 08:40 | Обновлено 18 декабря 2023, 08:43
1481
5
Кака – мимо десятки. Названы лучшие бразильские футболисты в истории
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеле

Издание FourFourTwo назвало 10 лучших футболистов в истории бразильского футбола.

В десятку лучших вошли девять исполнителей, которые уже завершили карьеру, и лучший бомбардир в истории селесао Неймар. В 2023 году он превзошел Пеле по голам за сборную, но занял в рейтинге всего 9 строчку. В общей сложности Неймар сыграл на трех чемпионатах мира, Пеле – трижды выигрывал мундиаль.

«Ни одна страна не выигрывала больше мужских чемпионатов мира по футболу, чем Бразилия, и ни одна страна не произвела на свет столько элитных футболистов.

Бразилия - пятая по величине страна в мире с населением более 200 миллионов человек. Она славится музыкой и танцами, Карнавалом, пляжами. И, конечно же, футболом.

Поэтому неудивительно, что эта южноамериканская страна экспортировала в европейские лиги больше футболистов, чем любая другая. Почти в каждом элитном клубе континента на определенном этапе было несколько бразильцев.

Чемпионы мира 1958, 1962, 1970, 1994 и 2002 годов, лучшие игроки Бразилии входят в число лучших футболистов в истории. Предлагаем вам взглянуть на лучших из них», – сказано во вступительном комментарии.

Топ-10 бразильских футболистов в истории:

1. Пеле
2. Роналдо
3. Гарринча
4. Роналдиньо
5. Ромарио
6. Ривалдо
7. Зико
8. Жаирзиньо
9. Неймар
10. Сократес

Отметим, что в десятке не нашлось места для Кака (11), Роберто Карлоса (12) и других известных исполнителей.

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Источник FourFourTwo
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Комментарии 5
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Умник
Бля какой неймар, там должен был быть бебето герой чм 1994 года.
Нет Кафу и нет Карлоса.
Странно.
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