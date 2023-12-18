Рейтинг WTA. Ястремская поднялась на одну позицию
Кристина Букша обновила личное достижение
На прошлой неделе женщины сыграли турнир WTA 125 в Лиможе, который выиграла Кристина Букша из Испании.
Для 25-летней испанки это был самый крупный титул в карьере, не удивительно, что она обновила личное достижение в рейтинге (61).
В топ-50 обошлось без изменений.
Топ-10 рейтинга WTA
У украинок изменения небольшие. Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева потеряли по одному месту, Даяна Ястремская на одну строчку приблизилась к первой сотне. У остальных наших представительниц из топ-200 все стабильно.
Украинки в рейтинге WTA
А парном рейтинге Костюк опустилась на 5 позиций, Катерина Володько – на три, а сестры Колб и Стародубцева немного добавили.
Украинки в топ-300 парного рейтинга WTA
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