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WTA
18 декабря 2023, 08:20 | Обновлено 18 декабря 2023, 08:23
154
0

Рейтинг WTA. Ястремская поднялась на одну позицию

Кристина Букша обновила личное достижение

18 декабря 2023, 08:20 | Обновлено 18 декабря 2023, 08:23
154
0
Рейтинг WTA. Ястремская поднялась на одну позицию
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

На прошлой неделе женщины сыграли турнир WTA 125 в Лиможе, который выиграла Кристина Букша из Испании.

Для 25-летней испанки это был самый крупный титул в карьере, не удивительно, что она обновила личное достижение в рейтинге (61).

В топ-50 обошлось без изменений.

Топ-10 рейтинга WTA

У украинок изменения небольшие. Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева потеряли по одному месту, Даяна Ястремская на одну строчку приблизилась к первой сотне. У остальных наших представительниц из топ-200 все стабильно.

Украинки в рейтинге WTA

А парном рейтинге Костюк опустилась на 5 позиций, Катерина Володько – на три, а сестры Колб и Стародубцева немного добавили.

Украинки в топ-300 парного рейтинга WTA

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Катерина Володько (Бондаренко) рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Анастасия Соболева Александра Олейникова Юлия Стародубцева Кристина Букша
Источник Sport.ua
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