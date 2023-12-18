Где смотреть онлайн жеребьевку 1/16 финала Лиги Европы для Шахтера

18 декабря в 14:00 в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы 2023/24.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В 1/16 финала Лиги Европы участвуют 16 команд: 8 команд, занявших вторые места в групповом этапе Лиги Европы (сеяные), и 8 команд, занявших третьи места в групповом этапе Лиги чемпионов (несеяные).

Среди несеяных команд – донецкий Шахтер, занявший 3-е место в группе ЛЧ. Его соперником может стать одна из 8 сеяных команд.

Лиги Европы 2023/24

1/16 финала, 15 и 22 февраля 2024

Сеяные команды

Фрайбург (Германия)

Марсель (Франция)

Спарта Прага (Чехия)

Спортинг (Португалия)

Тулуза (Франция)

Ренн (Франция)

Рома (Италия)﻿

Карабах (Азербайджан)

Несеяные команды

Галатасарай (Турция)

Ланс (Франция)

Брага (Португалия)

Бенфика (Португалия)

Фейеноорд (Нидерланды)

Милан (Италия)

Янг Бойз (Швецария)

Шахтер Донецк (Украина)

Где смотреть жеребьевку 1/16 финала Лиги Европы для Шахтера

Видеотрансляция жеребьевки пройдет на официальном сайте УЕФА 18 декабря в 14:00.