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Лига Европы
18 декабря 2023, 06:55 | Обновлено 18 декабря 2023, 07:11
804
0

Где смотреть онлайн жеребьевку 1/16 финала Лиги Европы для Шахтера

Церемония пройдет 18 декабря в 14:00 в штаб-квартире УЕФА в Ньоне

18 декабря 2023, 06:55 | Обновлено 18 декабря 2023, 07:11
804
0
Где смотреть онлайн жеребьевку 1/16 финала Лиги Европы для Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine

18 декабря в 14:00 в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы 2023/24.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В 1/16 финала Лиги Европы участвуют 16 команд: 8 команд, занявших вторые места в групповом этапе Лиги Европы (сеяные), и 8 команд, занявших третьи места в групповом этапе Лиги чемпионов (несеяные).

Среди несеяных команд – донецкий Шахтер, занявший 3-е место в группе ЛЧ. Его соперником может стать одна из 8 сеяных команд.

Лиги Европы 2023/24

1/16 финала, 15 и 22 февраля 2024

Сеяные команды

  • Фрайбург (Германия)
  • Марсель (Франция)
  • Спарта Прага (Чехия)
  • Спортинг (Португалия)
  • Тулуза (Франция)
  • Ренн (Франция)
  • Рома (Италия)﻿
  • Карабах (Азербайджан)

Несеяные команды

  • Галатасарай (Турция)
  • Ланс (Франция)
  • Брага (Португалия)
  • Бенфика (Португалия)
  • Фейеноорд (Нидерланды)
  • Милан (Италия)
  • Янг Бойз (Швецария)
  • Шахтер Донецк (Украина)

Где смотреть жеребьевку 1/16 финала Лиги Европы для Шахтера

Видеотрансляция жеребьевки пройдет на официальном сайте УЕФА 18 декабря в 14:00.

📺 Видеотрансляция

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Источник Sport.ua
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