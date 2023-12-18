Другие новости18 декабря 2023, 01:41 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 декабря
Важные события во всех видах спорта
18 декабря 2023, 01:41 |
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В понедельник, 18 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
12:00 Шахтер Донецк – Фукуока
20:00 Флуминенсе – Аль-Ахли
21:45 Аталанта – Салернитана
22:00 Жирона – Алавес
22:15 Спортинг – Порту
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