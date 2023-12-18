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18 декабря 2023, 01:41 |
22
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 декабря

Важные события во всех видах спорта

18 декабря 2023, 01:41 |
22
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 декабря
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

В понедельник, 18 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

12:00 Шахтер Донецк – Фукуока

Favbet 2.01 – 3.90 – 3.29

20:00 Флуминенсе – Аль-Ахли

Favbet 1.91 – 3.44 – 4.12

21:45 Аталанта – Салернитана

Favbet 1.33 – 5.96 – 10.40

22:00 Жирона – Алавес

Favbet 1.59 – 4.46 – 6.11

22:15 Спортинг – Порту

Favbet 2.20 – 3.48 – 3.24

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Источник Sport.ua
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