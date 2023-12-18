ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 декабря

В понедельник, 18 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

12:00 Шахтер Донецк – Фукуока

2.01 – 3.90 – 3.29

20:00 Флуминенсе – Аль-Ахли

1.91 – 3.44 – 4.12

21:45 Аталанта – Салернитана

1.33 – 5.96 – 10.40

22:00 Жирона – Алавес

1.59 – 4.46 – 6.11

22:15 Спортинг – Порту

2.20 – 3.48 – 3.24