Украина. Премьер лига18 декабря 2023, 02:56 |
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Где смотреть онлайн товарищеский матч Ависпа Фукуока – Шахтер Донецк
Поединок состоится 18 декабря в 12:00 по Киеву
18 декабря 2023, 02:56 |
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18 декабря состоится товарищеский матч между командами «Ависпа Фукуока» (Япония) и «Шахтер» Донецк (Украина).
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на Японском национальном стадионе в Токио.
Время начала встречи – 12:00 по Киеву.
Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканале «Суспільне Спорт» и на официальном YouTube-канале «Шахтера».
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