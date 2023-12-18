18 декабря состоится товарищеский матч между командами «Ависпа Фукуока» (Япония) и «Шахтер» Донецк (Украина).

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Поединок пройдет на Японском национальном стадионе в Токио.

Время начала встречи – 12:00 по Киеву.

Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканале «Суспільне Спорт» и на официальном YouTube-канале «Шахтера».