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Украина. Премьер лига
18 декабря 2023, 02:56 |
82
0

Где смотреть онлайн товарищеский матч Ависпа Фукуока – Шахтер Донецк

Поединок состоится 18 декабря в 12:00 по Киеву

18 декабря 2023, 02:56 |
82
0
Где смотреть онлайн товарищеский матч Ависпа Фукуока – Шахтер Донецк
ФК Шахтер

18 декабря состоится товарищеский матч между командами «Ависпа Фукуока» (Япония) и «Шахтер» Донецк (Украина).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на Японском национальном стадионе в Токио.

Время начала встречи – 12:00 по Киеву.

Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканале «Суспільне Спорт» и на официальном YouTube-канале «Шахтера».

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Источник Sport.ua
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