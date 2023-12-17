Габриэль ЖЕЗУС: «В АПЛ есть не только Ман Сити. Сосредоточены на себе»

Форвард «Арсенала» Габриэль Жезус помог команде обыграть «Брайтон» 2:0 и выйти на первое место АПЛ. Игрок не обращает внимание на кризис своей бывшей команды «Манчестер Сити», которая находится вне топ-3.

«Здесь важен не только результат, а то, как мы контролировали матч. У «Брайтона» очень хорошая команда. Проблемы «Манчестер Сити»? В АПЛ есть не только Сити, но все знают их уровень. Но в АПЛ не только они».

«Ливерпуль» играет очень хорошо, есть «Астон Вилла» и остальные. Нужно сосредоточиться на себе, а не на них», — сказал Жезус.

Манчестерская команда выиграла лишь раз в последних шести матчах АПЛ.