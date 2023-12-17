Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Габриэль ЖЕЗУС: «В АПЛ есть не только Ман Сити. Сосредоточены на себе»
Украина. Премьер лига
17 декабря 2023, 19:56 | Обновлено 17 декабря 2023, 20:02
148
0

Габриэль ЖЕЗУС: «В АПЛ есть не только Ман Сити. Сосредоточены на себе»

Команда уверенно обыграла Брайтон

17 декабря 2023, 19:56 | Обновлено 17 декабря 2023, 20:02
148
0
Габриэль ЖЕЗУС: «В АПЛ есть не только Ман Сити. Сосредоточены на себе»
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Арсенала» Габриэль Жезус помог команде обыграть «Брайтон» 2:0 и выйти на первое место АПЛ. Игрок не обращает внимание на кризис своей бывшей команды «Манчестер Сити», которая находится вне топ-3.

«Здесь важен не только результат, а то, как мы контролировали матч. У «Брайтона» очень хорошая команда. Проблемы «Манчестер Сити»? В АПЛ есть не только Сити, но все знают их уровень. Но в АПЛ не только они».

«Ливерпуль» играет очень хорошо, есть «Астон Вилла» и остальные. Нужно сосредоточиться на себе, а не на них», — сказал Жезус.

Манчестерская команда выиграла лишь раз в последних шести матчах АПЛ.

По теме:
ВИДЕО. Егора Ярмолюка ударили в лицо в матче АЛЛ. Что случилось?
ФОТО. Цем в щечку. Эмоции Зинченко в матче Арсенала против Брайтона
Заработал красную для соперника. Ярмолюк поучаствовал в толкотне в игре АПЛ
Габриэл Жезус Арсенал Лондон Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Александр Зинченко
Источник BBC
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Без сексизма. Иващенко недоволен судейством в матче с Динамо
Футбол | 17 декабря 2023, 14:13 13
Без сексизма. Иващенко недоволен судейством в матче с Динамо
Без сексизма. Иващенко недоволен судейством в матче с Динамо

Главный тренер «Оболони» прокомментировал поражение от «Динамо»

Снова Кепа? Назван голкипер, который сыграет в следующем матче Реала
Футбол | 17 декабря 2023, 18:00 10
Снова Кепа? Назван голкипер, который сыграет в следующем матче Реала
Снова Кепа? Назван голкипер, который сыграет в следующем матче Реала

Андрей Лунин начнет поединок против «Вильярреала» на скамейке для запасных

В Шахтере назвали самого нежелательного соперника в Лиге Европы
Футбол | 17.12.2023, 10:52
В Шахтере назвали самого нежелательного соперника в Лиге Европы
В Шахтере назвали самого нежелательного соперника в Лиге Европы
ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда
Футбол | 17.12.2023, 14:28
ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда
ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда
ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен
Футбол | 16.12.2023, 18:43
ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен
ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Названы лучшие игроки 2000-х годов. Какое место у Шевченко?
Названы лучшие игроки 2000-х годов. Какое место у Шевченко?
15.12.2023, 16:36 13
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный не доиграл. Матч Борнмут – Лутон Таун перенесен
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный не доиграл. Матч Борнмут – Лутон Таун перенесен
16.12.2023, 19:05 6
Футбол
Лондонская БК назвала Довбика наиболее вероятным автором гола в игре Жироны
Лондонская БК назвала Довбика наиболее вероятным автором гола в игре Жироны
15.12.2023, 20:55 3
Футбол
Стало известно, сколько заработает Динамо, если Жирона продаст Цыганкова
Стало известно, сколько заработает Динамо, если Жирона продаст Цыганкова
16.12.2023, 20:04 21
Футбол
Снова разгромили Бельгию. Украина забила восемь голов в игре отбора к ЧМ
Снова разгромили Бельгию. Украина забила восемь голов в игре отбора к ЧМ
15.12.2023, 20:52 5
Футзал
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 278 раз со старта сезона
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 278 раз со старта сезона
15.12.2023, 19:03 7
Футбол
«Этот мальчик очень хорош». Анчелотти похвалил Пересу игрока Шахтера
«Этот мальчик очень хорош». Анчелотти похвалил Пересу игрока Шахтера
16.12.2023, 10:58 1
Футбол
ВИДЕО. Спортивный врач призвал Шахтер сообщить о проблемах Крыськива
ВИДЕО. Спортивный врач призвал Шахтер сообщить о проблемах Крыськива
15.12.2023, 21:56 33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем