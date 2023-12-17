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Англия
17 декабря 2023, 18:51 | Обновлено 17 декабря 2023, 19:10
1243
0

Заработал красную для соперника. Ярмолюк поучаствовал в толкотне в игре АПЛ

Егор появился на поле в конце матча

17 декабря 2023, 18:51 | Обновлено 17 декабря 2023, 19:10
1243
0
Заработал красную для соперника. Ярмолюк поучаствовал в толкотне в игре АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

В матче АПЛ «Брентфорд» уступил «Астон Вилле» со счетом 1:2, а в конце встречи произошла толкотня, в которой поучаствовал украинец Егор Ярмолюк.

Хавбек вступил в конфликт с Бубакаром Камара, за что игрок «Астон Виллы» получил красную карточку, тогда как Ярмолюку показали желтую карточку.

Егор вышел на поле на 88-й минуте.

Ярмолюк в нынешнем сезоне провел 10 матчей.

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Егор Ярмолюк Брентфорд Астон Вилла чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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