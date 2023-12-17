Заработал красную для соперника. Ярмолюк поучаствовал в толкотне в игре АПЛ

В матче АПЛ «Брентфорд» уступил «Астон Вилле» со счетом 1:2, а в конце встречи произошла толкотня, в которой поучаствовал украинец Егор Ярмолюк.

Хавбек вступил в конфликт с Бубакаром Камара, за что игрок «Астон Виллы» получил красную карточку, тогда как Ярмолюку показали желтую карточку.

Егор вышел на поле на 88-й минуте.

Ярмолюк в нынешнем сезоне провел 10 матчей.