Англия17 декабря 2023, 18:51 | Обновлено 17 декабря 2023, 19:10
1243
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Заработал красную для соперника. Ярмолюк поучаствовал в толкотне в игре АПЛ
Егор появился на поле в конце матча
17 декабря 2023, 18:51 | Обновлено 17 декабря 2023, 19:10
1243
0
В матче АПЛ «Брентфорд» уступил «Астон Вилле» со счетом 1:2, а в конце встречи произошла толкотня, в которой поучаствовал украинец Егор Ярмолюк.
Хавбек вступил в конфликт с Бубакаром Камара, за что игрок «Астон Виллы» получил красную карточку, тогда как Ярмолюку показали желтую карточку.
Егор вышел на поле на 88-й минуте.
Ярмолюк в нынешнем сезоне провел 10 матчей.
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