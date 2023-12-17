Лучший среди защитников. Оценка Зинченко за матч АПЛ

Арсенал в матче чемпионата Англии обыграл Брайтон со счетом 2:0, а украинский игрок Александр Зинченко вышел в старте и провел на поле 90 минут.

Портал WhoScored поставил Зинченко оценку 7,2 – лучше, чем у всех других представителей обороны, но хуже, чем у всех остальных игроков, вышедших в стартовом составе.

Александр за матч сделал 4 перехвата, 1 раз отобрал мяч и заработал один фол.

Портал SofaScore поставил Зинченко оценку 7,4.