Англия17 декабря 2023, 18:33 |
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Лучший среди защитников. Оценка Зинченко за матч АПЛ
Команда обыграла Брайтон
17 декабря 2023, 18:33 |
2766
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Арсенал в матче чемпионата Англии обыграл Брайтон со счетом 2:0, а украинский игрок Александр Зинченко вышел в старте и провел на поле 90 минут.
Портал WhoScored поставил Зинченко оценку 7,2 – лучше, чем у всех других представителей обороны, но хуже, чем у всех остальных игроков, вышедших в стартовом составе.
Александр за матч сделал 4 перехвата, 1 раз отобрал мяч и заработал один фол.
Портал SofaScore поставил Зинченко оценку 7,4.
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