В Вересе рассказали, сколько болельщиков готовы пустить на трибуны

Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал о том, что во второй части сезона на стадион смогут пускать 1100-1200 болельщиков, если власти дадут разрешение.

Сейчас как раз разрабатывается решение.

«Народный клуб «Верес» – регулярно выступает за возвращение болельщиков на трибуны при условии соблюдения всех норм безопасности. Мы уже допускали на трибуны акционеров, являющихся совладельцами клуба. Наша позиция: если концерты и театральные представления проводятся при участии зрителей, то спорт при пустых трибунах – это неправильно. Это не позволяет развиваться спорту.

Мы понимаем, что идет война, что есть требования безопасности. Есть укрытие на стадионе Авангард в Ровно, есть укрытие в пешей доступности. Мы могли бы принять на Авангарде 1100-1200 болельщиков. Все они при необходимости могли бы перейти в укрытие.

Фактически у нас уже наработан механизм рабочей группы, предусмотренной Минмолодежспорта. Когда мы еще в прошлом году начинали продвигать эту идею, мы говорили, что у нас есть согласование Совета обороны области, Ровенской ОВА, ГСЧС. Не хватало политической воли на уровне государства. Сегодня она есть», – сказал Надеин.