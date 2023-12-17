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Украина. Премьер лига
17 декабря 2023, 16:11 |
890
0

Форвард Динамо рассказал о самых сложных соперниках в сезоне УПЛ

Ванат оценил команды и защитников соперников

17 декабря 2023, 16:11 |
890
0
Форвард Динамо рассказал о самых сложных соперниках в сезоне УПЛ
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

Форвард «Динамо» Владислав Ванат рассказал о тех командах и соперниках, с кем в нынешнем сезоне УПЛ ему было сложнее всего играть – среди команд и защитников.

«С Днепром-1» сложно было. С «Шахтером» я не играл, поэтому назову еще «Кривбасс» и «Колос». А среди защитников сложнее всего было против Сватка, Стецькова, Бескоровайного и Салюка», — сказал Ванат.

Киевляне в первой части сезона УПЛ провели 14 матчей и набрали 28 очков, занимая 5-е место.

Ванат в сезоне провел 16 матчей, забил 7 голов и сделал 5 результативных передач.

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Владислав Ванат Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Источник FootballHub
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