СТЕПАНЕНКО: «Люди гибнут в Украине. Погиб волонтер, работавший в Шахтере»

Лидер «Шахтера» Тарас Степаненко оценил благотворительный матч, который команда 18 декабря проведет в Японии против «Ависпа Фукуока».

«Люди гибнут в Украине. Вчера погиб волонтер, работавший в «Шахтере». Он работал в шелтерах для людей на Олимпийском и Арене Львов. Он хотел помочь людям из разных частей Украины, которые столкнулись с трудностями. Такие люди, как наш работник, погибают каждый день – от ракет, пуль, атак со стороны россиян. Конечно, это тяжело, думаем об этом каждый день. Поэтому важно провести этот матч и собрать деньги для помощи нашим людям, живущим в действительно тяжелой ситуации. Мы стараемся играть такие матчи и делать все возможное, чтобы люди получали удовольствие от игр и помогали благотворительности.

Это действительно важно для нас и нашей страны. Это наша обязанность как спортсменов, футболистов, граждан поддерживать наших людей.

Я живу в Украине, мои родители тоже, потому мой интерес к стране высок. Но досадно, что сейчас внимание к Украине ниже, чем раньше. Но надеюсь, что люди чувствуют обязательство установить мир во всем мире, потому что это самое важное. Для меня и для моего народа важно жить и наслаждаться жизнью в мирной стране. Мы жертвы этой войны.

Другие страны должны поддержать наше государство, армию, правительство», – сказал Степаненко.