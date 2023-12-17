СТЕПАНЕНКО: «Люди гибнут в Украине. Погиб волонтер, работавший в Шахтере»
Хавбек оценил благотворительные матчи команды
Лидер «Шахтера» Тарас Степаненко оценил благотворительный матч, который команда 18 декабря проведет в Японии против «Ависпа Фукуока».
«Люди гибнут в Украине. Вчера погиб волонтер, работавший в «Шахтере». Он работал в шелтерах для людей на Олимпийском и Арене Львов. Он хотел помочь людям из разных частей Украины, которые столкнулись с трудностями. Такие люди, как наш работник, погибают каждый день – от ракет, пуль, атак со стороны россиян. Конечно, это тяжело, думаем об этом каждый день. Поэтому важно провести этот матч и собрать деньги для помощи нашим людям, живущим в действительно тяжелой ситуации. Мы стараемся играть такие матчи и делать все возможное, чтобы люди получали удовольствие от игр и помогали благотворительности.
Это действительно важно для нас и нашей страны. Это наша обязанность как спортсменов, футболистов, граждан поддерживать наших людей.
Я живу в Украине, мои родители тоже, потому мой интерес к стране высок. Но досадно, что сейчас внимание к Украине ниже, чем раньше. Но надеюсь, что люди чувствуют обязательство установить мир во всем мире, потому что это самое важное. Для меня и для моего народа важно жить и наслаждаться жизнью в мирной стране. Мы жертвы этой войны.
Другие страны должны поддержать наше государство, армию, правительство», – сказал Степаненко.
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