В Полесье не перейдет. Хавбек Динамо отправится на сборы с киевлянами

Хавбек «Динамо» Владимир Шепелев, скорее всего, в январе не покинет команду и отправится с киевлянами на сбор.

Ранее сообщалось, что игрок интересен «Полесью», однако эта информация не соответствует действительности. Пока что Шепелев остается в «Динамо».

При этом в первой части сезона Владимир не пользовался доверием Мирчи Луческу, а затем Александра Шовковского. Полузащитник провел 11 матчей.

Контракт 26-летнего игрока завершается летом 2024 года.