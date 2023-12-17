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Украина. Премьер лига
17 декабря 2023, 15:28 |
363
0

В Полесье не перейдет. Хавбек Динамо отправится на сборы с киевлянами

Владимир Шепелев пока что остается в команде

17 декабря 2023, 15:28 |
363
0
В Полесье не перейдет. Хавбек Динамо отправится на сборы с киевлянами
ФК Динамо Киев. Владимир Шепелев

Хавбек «Динамо» Владимир Шепелев, скорее всего, в январе не покинет команду и отправится с киевлянами на сбор.

Ранее сообщалось, что игрок интересен «Полесью», однако эта информация не соответствует действительности. Пока что Шепелев остается в «Динамо».

При этом в первой части сезона Владимир не пользовался доверием Мирчи Луческу, а затем Александра Шовковского. Полузащитник провел 11 матчей.

Контракт 26-летнего игрока завершается летом 2024 года.

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Владимир Шепелев Динамо Киев Полесье Житомир трансферы УПЛ
Источник ТаТоТаке
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