Украина. Премьер лига17 декабря 2023, 15:28 |
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В Полесье не перейдет. Хавбек Динамо отправится на сборы с киевлянами
Владимир Шепелев пока что остается в команде
17 декабря 2023, 15:28 |
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Хавбек «Динамо» Владимир Шепелев, скорее всего, в январе не покинет команду и отправится с киевлянами на сбор.
Ранее сообщалось, что игрок интересен «Полесью», однако эта информация не соответствует действительности. Пока что Шепелев остается в «Динамо».
При этом в первой части сезона Владимир не пользовался доверием Мирчи Луческу, а затем Александра Шовковского. Полузащитник провел 11 матчей.
Контракт 26-летнего игрока завершается летом 2024 года.
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